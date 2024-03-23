汪小菲控大小S濫用「使蒂諾斯」 醫：管制藥品取得不易

汪小菲和大S離婚後風波不斷，昨天晚間再衝警局控大小Ｓ濫用藥物，這不是汪小菲和母親第一次指控大小Ｓ，兩年前張蘭就曾說小S每天吃20顆安眠藥「思諾思」。思諾思即是「Stilnox」，台灣稱作「使蒂諾斯」，是治療失眠的短效藥物，雖然臨床經常使用，但必須有醫師處方，而且在國內屬於第四級管制藥品，取得不易。

●元氣網藥物百科／使蒂諾斯

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「使蒂諾斯（Stilnox）」主要成分為ZOLPIDEM TARTRATE，是一種非苯二氮平類安眠藥，林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘表示，過去認為非苯二氮平類安眠藥比較不會成癮，但臨床使用後發現並非如此，而且因為藥效短，有人愈吃愈多顆；也有人服用後醒來去吃東西或打電話給朋友，卻對自己做過的事情完全失憶。

張家銘表示，考量患者使用安全經過精神科醫學會與健保多署多次研商，醫師開立使蒂諾斯有所限制，目前每位患者每天最多不能超過兩顆，如果想開更多的量，醫院電腦隨即跳出警示，醫師就算想多開都不行；也無法重覆拿藥，如果在A醫院已經開立，患者無法到B醫院取得藥物。