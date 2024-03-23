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大南港開發案 檢調約談陳武雄等14人
上市公司和桐化學子公司和信成處分大南港土地開發案時，被控隱匿關係人交易，將部分土地持分移給創辦人陳武雄及家族實質控制的「宇盛開發」公司，直到富邦人壽以買下開發案後才付清價款，導致和桐及和信成損失十餘億元，調查局昨天搜索約談陳武雄、時任和桐董事長楊猷傑共十四人到案，詢後移送台北地檢署漏夜複訊。
位於台北市南港區東新街、南港路口的大南港案土地，原先由和信成公司及六間公司共同開發，二○二○年間公開標售，最終由富邦人壽以二百八十二億元得標，創下國內所有權土地標售史上的第二高價紀錄，僅次於京華城土地決標價的三七二億元。
檢調獲報，富邦人壽標下大南港土地之前，和信成曾將大南港案的部份土地持份轉賣宇盛開發。但宇盛也是由陳武雄及其家族掌控的公司，該次交易過程中，陳武雄疑隱匿關係人交易，涉及證交法之財報不實、非常規交易等罪。
後來宇盛延遲給付土地價款給和信成公司，直到富邦人壽標得大南港土地後才付清款項，造成和信成與和桐公司損失十餘億元。
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