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盜用客戶3.5億 理專判賠台新銀2億

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

周勵宏。圖／聯合報系資料照片
周勵宏。圖／聯合報系資料照片
台新銀行前理財專員周勵宏盜用六名VIP客戶三點五億元存款，除彌補投資虧損，也用來住豪宅、開名車、到酒店尋歡把妹，台新銀行向周男、胞妹周承蓁、提供帳戶友人黃俊閎提告民事求償；台北地院認為，台新銀應負三成過失責任，判周男等人應賠償台幣一點六五億餘元、美金一二一萬餘元，總賠償金約台幣兩億餘元。

二○○三年周勵宏任職台新銀行中和分行，二○○八至二○二○年間，周男藉推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要客戶在空白出款單用印或簽名，盜領六名客戶三點五億元存款，再分別匯至自己、黃俊閎及周承蓁帳戶。

刑事部分，二審改判十二年四月徒刑，更一審改判十一年六月徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

民事部分，台新銀行主張周勵宏詐得或挪用客戶存款，且透過黃俊閎、周承蓁提供的帳戶製造金流追查斷點，隱匿犯罪所得，公司已賠償五名客戶共台幣二點六二億餘元、美金一七三萬元，另名客戶仍在協調中，因而請求周勵宏、周承蓁應連帶賠償台幣兩百萬元、美金一七三萬元，另周勵宏、黃俊閎應連帶賠償二億六○八三萬餘元。

台北地院認為，台新銀行有未完善建立、未確實執行內控機制等缺失，對職員過失也應負損害賠償責任，因此台新銀應承擔三成過失。

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