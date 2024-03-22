快訊

汪小菲2度闖大S家嗆聲！自衝警局舉報女方「長期濫用藥物」

中職／破了！王柏融首安就是三壘打 中止連20打席無安

恐最後一刻取消…傳習近平下周會見美國商界領袖 知情人吐內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉受中國資助百萬選立委 馬治薇稱只是朋友、不知如何禮貌退錢

中央社／ 桃園22日電

前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選。圖為馬女在選委會抽號次時的留影。圖／桃園市選委會提供
前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選。圖為馬女在選委會抽號次時的留影。圖／桃園市選委會提供

桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選。桃園地方法院今天開準備程序庭時，馬治薇辯稱提供「中央各機關國會聯絡名冊」給中方只是朋友間聊天，收錢後因為怕不禮貌才沒有退回。

民眾黨員馬治薇今年初以無黨籍身分參選桃園市立委，期間被檢調查獲涉收受中國逾新台幣100萬元資助參選，馬女被桃園地方法院收押禁見，民眾黨也將她開除黨籍；桃園地檢署今年3月依反滲透法、國家安全法等起訴馬女，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。

桃園地方法院今天開準備程序庭時馬治薇辯稱，是在擔任警政時報記者時在中國認識「冰姐」、「阿浩」，後來變成朋友；提供「中央各機關國會聯絡名冊」給對方只是為了聊天使用，馬治薇辯護人也說，國會聯絡人名冊並非機密，立委及助理等人都有，但面對法官詢問，是否知道名冊印有「公務使用嚴禁轉載」字樣，馬治薇則說沒有注意。

針對收受美元、虛擬貨幣達100萬元資助部分，馬治薇則說，是與「冰姐」、「阿浩」聊天後對方留給自己，要她「收下就好」，她不知道該怎麼禮貌性退回，後續收錢就沒有再詢問對方，錢也都混在一起使用。

桃園 民眾黨 馬治薇

相關新聞

瀏覽大量調查資料！國民法官審殺人命案情緒哽咽 她喊打破原有想像

新竹地方法院今天首度審理由國民法官參與的「詐團黑吃黑活埋殺人命案」，評議過程延宕導致延後3個多小時宣判，審判長楊數盈坦言...

涉經營賭博網站！八八會館郭哲敏喊冤 AE業務主管及財務指郭「知情」

八八會館負責人郭哲敏涉嫌以AE集團經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院近來就郭賭博營利部分，接連以證人身分...

涉收陸資百餘萬參選 馬治薇僅認提供政府機關資料

無黨籍立委候選人馬治薇被控多次赴陸受中共指示，提供我國政治輿情等資料，並收受台幣106萬元登記參選，桃園地檢署依違反國安...

涉受中國資助百萬選立委 馬治薇稱只是朋友、不知如何禮貌退錢

前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選。桃園地方法院今天開準備程序庭時，馬治薇辯稱提供「中央各機關國會聯絡名冊」給中...

和信成出售大南港案涉證交法 檢調搜索約談陳武雄共14人

上市公司和桐化學（1714）子公司「和信成公司」創辦人陳武雄，2017年涉隱匿關係人交易，轉賣大南港案的部分持份給由陳掌...

「最貪理專」周勵宏盜客戶存款住豪宅、開名車 台新銀行求償結果曝光

台新銀行前理財專員周勵宏盜用6名VIP客戶共3.5億元存款，除彌補投資虧損，周也住豪宅、開名車、到酒店尋歡，最高法院依違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。