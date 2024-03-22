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瀏覽大量調查資料！國民法官審殺人命案情緒哽咽 她喊打破原有想像

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國民法官首度參與審理殺人命案，數名具科技業背景的國民法官共同做出3名被告無期徒刑判決。記者巫鴻瑋／攝影
國民法官首度參與審理殺人命案，數名具科技業背景的國民法官共同做出3名被告無期徒刑判決。記者巫鴻瑋／攝影

新竹地方法院今天首度審理由國民法官參與的「詐團黑吃黑活埋殺人命案」，評議過程延宕導致延後3個多小時宣判，審判長楊數盈坦言，國民法官在量刑時十分掙扎，更有不止一位國民法官因情緒哽咽被迫暫停休息，最終經投票決議判處3名被告無期徒刑。

楊數盈表示，這次由10名國民法官參與審理的112年度國審重訴字第1號殺人案件，因被告所犯罪嫌為最低刑度死刑、無期徒刑以上重罪，在歷經5天審判及評議後，才最終作出3名被告無期徒刑並褫奪公權終身判決，讓參與審理的國民法官終於能功成身退。

楊數盈透露，針對3名被告徐維韓、郭育廷及謝旻錡的調查資料，每一位參與的國民法官都主動發問並親自審卷，不過因為內容詳載被告的成長背景及經歷，因此國民法官在審理時當然也有分歧，還有國民法官哽咽，不斷討論是否適用刑法第59條「情狀顯可憫恕、得酌量減輕其刑」，所幸最後順利經溝通達成共識。

法官崔恩寧表示，這5天審理評議過程中花最多時間的是了解被告的成長經歷，讓參與審理的法官們在量刑上有許多掙扎，不過每位國民法官都認真審理並一同作出最後艱難的決定，也讓擔任職業法官多年的她有了一次特別的審判經歷，希望未來司法能透過國民法官制度與國民對話。

據了解，這10名國民法官多在新竹從事科技、製造業，不過都不約而同提及此次參與審理的經驗很特別，雖然審理過程辛苦，要審閱大量調查資料，甚至因為此次為殺人命案，證物照片中可能出現令人不適、血腥的畫面，因此在閱卷過程中都要做好心理準備，但也幸好法官都會協助提醒，也不會強迫國民法官一定要看命案證物照，所以心理壓力才沒那麼大，同時法院也都提供事後完整的心理輔導機制，協助參與的國民法官調適心境。

其中一位年約20多歲的女性國民法官分享審理經歷，提到過去都是從戲劇當中認識法院判決，還有從美劇中看到陪審團機制，但這次自己真的被抽中擔任國民法官，卻完全打破原有想像，希望未來有更多民眾實際參與後，能了解台灣司法運作其實很縝密周延。

另外年約30歲的男性備位國民法官發表心得，提到起初接到法院通知時「嚇都嚇死了」，還以為自己犯了什麼罪，急忙拿著通知書到地方法院詢問，才知道自己被抽中擔任國民法官，但這次參與審理的經驗很特別、發人深省，期盼國民法官參與的判決都符合公民期待。

命案 國民法官 殺人

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