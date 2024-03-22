涉經營賭博網站！八八會館郭哲敏喊冤 AE業務主管及財務指郭「知情」

八八會館負責人郭哲敏涉嫌以AE集團經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院近來就郭賭博營利部分，接連以證人身分傳喚同案被告、AE財務人員鄧敏之及業務主管楊登翁，兩人也供稱，在公司與各站主的輸贏、收費等報表和業務推展、後續客服部分，都會直接向郭哲敏匯報，證詞對郭相當不利。

由於郭哲敏先前均辯稱，AE只是提供一個博弈平台作為商品，由背後的睿世科技負責找國外買家當站主自行經營，並未涉及實際金錢賭博，因此合議庭近日數次開庭，分別傳喚睿世科技前總經理張妤瑄、鄧男及楊男，釐清郭哲敏究竟對AE涉及實際金錢的賭博是否知情。

鄧敏之證稱，自己在職務上，每個月都要製作的AE「綜合包網報告」及「集團財務報告」，各國站主的輸贏、金額全部在報表上清清楚楚。這些報表原本是呈報給楊男，後來都是直接用WhatsApp、Telegram等通訊軟體，直接傳電子檔給郭過目，後期張女升任總經理，也會多製作一份給張女。其中郭哲敏單獨投資的板球遊戲，也包在網站中跟著其他遊戲一起賣，郭則會要求單獨製作報表。

楊登翁則供稱，自己負責與客戶接洽及提供售後維運等服務，要跟客戶也就是各站主收多少服務費、抽成的成數全都由郭哲敏決定，當中不少站主都是郭自行找好，丟給他或國外業務人員去做後續簽約和服務，相關業務情形每周都會跟郭進行視訊會議，後期會再加上總經理張女一起開會，郭可說是對公司業務瞭如指掌。

面對鄧、楊兩人證詞，郭哲敏的律師一再以AE並未涉及實際金流，玩家和第三方支付都由各站主自行負責，報表中的盈虧數字都只是睿世以預先充值的方式，賣給各站主的「點數」而非實際金錢，但無論就張女和鄧男所知，報表上的金額都是以當地法定貨幣為單位，蒞庭的公訴檢察官更從合約中找出「乙方（指站主）使用甲方（指睿世）提供的系統時，不得無故不『出款』給玩家」，直接打臉郭的辯詞。