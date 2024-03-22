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和信成出售大南港案涉證交法 檢調搜索約談陳武雄共14人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上市公司和桐化學（1714）子公司「和信成公司」創辦人陳武雄，2017年涉隱匿關係人交易，轉賣大南港案的部分持份給由陳掌控的宇盛公司。後來，宇盛延遲給付款項，預估造成和信成、和桐損失十餘億元，涉犯證券交易法。台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索12處，約談和桐創辦人陳武雄、前董事長楊猷傑等14人。

位於台北市南港區東新街、南港路口的大南港案土地，原先由和信成公司及6間公司共同開發，再於2020年間公開標售，最終由富邦人壽以282億元得標大南港案土地。

檢調獲報，富邦人壽標下大南港土地之前，和信成曾將大南港案的部份土地持份轉賣宇盛公司。然而，宇盛也是由陳武雄及其家人掌控的公司，且該次交易過程中，陳武雄等人涉隱匿關係人交易，涉嫌證交法之財報不實、非常規交易。

之後，宇盛公司延遲給付土地價款給和信成公司，直到富邦人壽標得大南港土地後才付清款項，預估造成和信成與和桐公司損失十餘億元，案朝涉嫌證交法之財報不實、非常規交易及特別背信罪偵辦。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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