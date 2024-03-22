國民黨欠黨工資遣費...想動用11.3億中投、欣裕台股利 法院要繼續審了

國民黨積欠黨工9.7億元資遣費，欲以中央投資公司、欣裕台公司股利及減資款11億3966萬餘元支付，被不當黨產處理委員會否准，國民黨提行政訴訟，法院5年前裁定在中投、欣裕台股權案終結前停止訴訟，如今中投、欣裕台股權已確定被認為是不當黨產，台北高等行政法院裁定繼續審理，可抗告。

國民黨2017年間大量解僱約700名黨工，依法必須給付9.7億餘元資遣費等，國民黨向黨產會申請動中投股利、欣裕台減資款，共計11億3966萬餘元，但黨產會認為中投、欣裕台是國民黨附隨組織，且股權已被認定為不當財產，股利及減資款都屬於股權一部分，依法必須收歸國有，不在許可範圍內，否決國民黨申請。

國民黨不服提行政訴訟，北高行認為此案處分是否合法，前提是股權是否為不當取得財產，故裁定在中投、欣裕台股權案終結之前停止訴訟。最高行政法院今年1月25日判決中投、欣裕台股權確實要移歸國有，156億元資產全數充公。

北高行指出，如今中投、欣裕台股權案已經終結，因此依職權撤銷停止訴訟的裁定，繼續訴訟程序。