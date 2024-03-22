菸防法上路一年14款紙菸上市 千人抗議加熱菸遭拖延

上千人今天聚集凱達格蘭大道，指出菸害防制法修正通過上路已滿周年，但這一年中，卻有14款新紙菸上市。法令核准加熱菸品能夠合法上市，但政府審查卻慢如牛步，造成民眾無法購得加熱菸，政府損失菸捐稅，圖利加熱菸水貨商。

醫事人員大聯盟「黑十字運動」發起人理事長蔡豐州，表示長照基金、健保基金、醫護人員加給，資金告急、加給跳票，政府畫的大餅看的到吃不到，加熱菸稅菸捐可以補上缺口，卻刻意阻擋合法產品上市，讓加熱菸在水貨商流竄，卻痛失原本可以依法徵收的鉅額菸捐與菸稅，漠視社會福利的告急聲。

「CLEAN AIR大聯盟」發起人彭華幹號召千人，今天從自由廣場出發遊行到凱道，過程中用三個好球要三振執法延宕的政府。遊行出發前，彭華幹說，菸防法上路後空轉一年，雖然政府強調，加熱菸品上市必須要經過健康風險評估，但加熱菸品審查卻一拖再拖，製造最毒二手菸害紙菸，因為不用經過健康風險評估，在號稱史上最嚴格的菸防法上路一年來，居然可以在未經任何審查的情況下，上市14款新菸。

彭華幹呼籲政府應盡速讓民眾可依法購得合法的加熱菸，還給民眾選擇的自由，也停止國庫的菸稅損失。彭華幹將民眾簽名的布條還有陳情書送進總統府，希望總統在任期屆滿前，不要再說一套做一套。 菸防法上路一年，加熱菸品審查一拖再拖，卻有14款紙菸上市。圖／Clean air大聯盟提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康