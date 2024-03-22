影／便衣警喊嘜走！高雄男拔腿就跑 遭壓地制伏身分曝光
方姓男子因屢犯竊盜案，是高雄市三民區治安顧慮人口，今年1、2月被橋頭院檢及高雄地檢發布4條通緝令、需服刑約4年，四處躲藏；警方掌握方出沒民族路一帶，前往逮人，方見人靠近拔腿就跑，數公尺後被警方壓地制伏，解送歸案。
警方指出，方姓男子（37歲）今年1、2月時分別遭橋頭院檢及高雄地檢發布竊盜通緝，三民一分局三民派出所員警佈線發現，方經常出沒於三民區民族一路一帶，前天上午9時前往查訪。
警方抵達現場後，四處搜尋，果真發現方男蹤影，趨前要表明身分時，方男卻拔腿逃逸，跑了數公尺就被警方壓制在地。
警方當下喝令方「趴下」、「嘜走」、「好好處理、好好講」、「身分證字號多少」，方喘吁吁地說「看到便衣嚇一跳」，警回「就和你說是警察了」。
方當下坦承供稱，知道需入監執行約4年刑期，因不想服刑，才四處躲藏，看到警察就下意識地拔腿狂奔。警方將他逮捕，詢後解送歸案。
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