快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅蹦闆控游否希「一番賞」詐騙 游拒到警局說明　恐遭拘提

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動，卻遭YT網紅「蹦闆」踢爆斥資包牌竟無中獎籤，提告詐欺；游等人上周末反控蹦闆撂人到店內鬧事涉及恐嚇取財。桃園警方受理詐欺案後，短短3天內通知游等3人到案說明並將全案函送檢方；近日又有民眾對游提告，再次通知游到案卻遭拒，表示「近期將出國，待收到檢察官的傳票後再做說明」，警方將在2次通知後，不排除將他拘提到案。

粉絲「阿皓」向蹦闆投訴，游否希位於桃園區永安路上的娃娃機店舉辦抽iPhone15活動，規則是全部360張牌、每張牌抽籤價格200元起跳，若想包牌價格會愈高，但一定會有張iPhone15的籤；阿皓直指，前2次花8萬元去玩都沒中。蹦闆和阿皓及粉絲們本月14日第三度到場，先包下200張牌，竟全部摃龜，蹦闆質疑根本是斂財，出面再包下剩下160張牌，開獎完仍不見中籤，氣得提告游否希與吳姓店長涉及詐欺。

吳姓店長則認為是遭阿皓設局「中籤卻不說」，說明游否希當時為保護店家利益，同意賠償阿皓營收與2支手機，他自己也退還現金4萬元，又轉帳8萬元賠償，原以為能和解收場，沒想到阿皓拿了錢又和蹦闆到店家索討88萬元，於是由他出面對蹦闆、阿皓等人提告恐嚇取財。

臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動卻遭踢爆作假詐騙挨告，桃園警方依正常傳喚程序通知游到案卻遭拒絕，游表示待收到檢方傳票會再說明。圖／警方提供
臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動卻遭踢爆作假詐騙挨告，桃園警方依正常傳喚程序通知游到案卻遭拒絕，游表示待收到檢方傳票會再說明。圖／警方提供
臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動卻遭踢爆作假詐騙挨告，桃園警方依正常傳喚程序通知游到案卻遭拒絕，游表示待收到檢方傳票會再說明。圖／警方提供
臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動卻遭踢爆作假詐騙挨告，桃園警方依正常傳喚程序通知游到案卻遭拒絕，游表示待收到檢方傳票會再說明。圖／警方提供
網紅游否希。記者徐兆玄攝影／報系資料照
網紅游否希。記者徐兆玄攝影／報系資料照

iPhone 15 詐欺

延伸閱讀

詐騙集團嗆上萬粉絲網紅「你真好撈！」 竹市警分析最新詐法

蹦闆找來關鍵人物 前合作夥伴吐游否希「做籤2年」揭手法：深深地對不起

百萬網紅「謊稱父母雙亡被戳穿」悲慘身世攏是假 詐騙吸金被判刑

中國娃娃出道25年現況曝光「完全沒變」！搭上台灣網紅

相關新聞

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋老臣柯麗卿、戴錦詮、鍾德美參加董事會支持長子張國華，與新北市永和區永樂里長許政鎧...

雞排妹確定有罪！用「色號」洩漏陳沂手機號碼 判3月得易科罰金定讞

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，一審依違反個人資...

詐團車手釋放4日立即重操舊業 穿看守所衣約被害人交錢 彰檢求處重刑

黃姓男子因擔任詐騙集團車手，去年被新北地檢署羈押於看守所，起訴移審後於去年11月釋放，但黃男立即又被詐團找回去，繼續擔任...

水果禮盒裝8千百貨禮券...高公局約僱技工收下涉貪 北檢今起訴

交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段的簡姓約僱技工，於2020年至2021年間，涉嫌收受承包廠商詹姓標案負責...

網紅蹦闆控游否希「一番賞」詐騙 游拒到警局說明　恐遭拘提

臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動，卻遭YT網紅「蹦闆」踢爆斥資包牌竟無中獎籤，提告...

參選山地原住民立委涉以現金賄選　南投縣前原民局長起訴

以無黨籍參選山地原住民立委的南投縣前原住民族行政局長張子孝，去年11月下旬，涉嫌透過競選總部都會區北部執行長黃博文，兩度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。