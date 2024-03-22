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網紅蹦闆控游否希「一番賞」詐騙 游拒到警局說明 恐遭拘提
臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動，卻遭YT網紅「蹦闆」踢爆斥資包牌竟無中獎籤，提告詐欺；游等人上周末反控蹦闆撂人到店內鬧事涉及恐嚇取財。桃園警方受理詐欺案後，短短3天內通知游等3人到案說明並將全案函送檢方；近日又有民眾對游提告，再次通知游到案卻遭拒，表示「近期將出國，待收到檢察官的傳票後再做說明」，警方將在2次通知後，不排除將他拘提到案。
粉絲「阿皓」向蹦闆投訴，游否希位於桃園區永安路上的娃娃機店舉辦抽iPhone15活動，規則是全部360張牌、每張牌抽籤價格200元起跳，若想包牌價格會愈高，但一定會有張iPhone15的籤；阿皓直指，前2次花8萬元去玩都沒中。蹦闆和阿皓及粉絲們本月14日第三度到場，先包下200張牌，竟全部摃龜，蹦闆質疑根本是斂財，出面再包下剩下160張牌，開獎完仍不見中籤，氣得提告游否希與吳姓店長涉及詐欺。
吳姓店長則認為是遭阿皓設局「中籤卻不說」，說明游否希當時為保護店家利益，同意賠償阿皓營收與2支手機，他自己也退還現金4萬元，又轉帳8萬元賠償，原以為能和解收場，沒想到阿皓拿了錢又和蹦闆到店家索討88萬元，於是由他出面對蹦闆、阿皓等人提告恐嚇取財。
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