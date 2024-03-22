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雞排妹確定有罪！用「色號」洩漏陳沂手機號碼 判3月得易科罰金定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，一審依違反個人資料保護法判刑4月，二審改判3月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴而定讞。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後6碼，檢方依違反個資法起訴雞排妹。

法院開庭時，雞排妹表示臉書「色號」文章與洩漏個資無關，「只是剛好結合起來就是陳沂的手機號碼」，是網友不當連結等，陳沂接到陌生電話也與她無關。

陳沂開庭曾說，自手機號碼被公布，有超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，她身、心、靈都很累，不過雞排妹完全不認錯，犯後毫無悔意，建議法官從重量刑。

一審認為雞排妹為報復陳沂先公開她的門號，故意假藉6位數「色號」透露陳沂門號，雞排妹與陳沂發生細故，卻不以合理、合法方式解決爭端，接續張貼文章揭露陳沂門號，造成陳沂頻遭來電騷擾，且犯後態度不佳，依違反個資法判刑4月，得易科罰金。

二審指出，雞排妹雖否認犯行，但審酌臉書貼文可使網友得以完整知悉陳沂的門號全碼，且雞排妹一發文後，陳沂當晚即有近140通簡訊、語音，隔天也有120餘通，認為雞排妹確實損害陳沂利益。

二審認為，一審未審酌雞排妹是因陳沂發布貼文、直播公開門號，才會公布對方門號報復，認為一審量刑略重。雞排妹是網路上有數十萬追蹤者、具言論影響力的網紅，應審慎斟酌公開言論，卻因陳沂公開自己門號，出於報復的心理也公布陳沂門號，損害陳沂隱私等，撤銷一審判決，依違反個資法判3月得易科罰金之刑；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。圖／聯合報系資料照片
雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。圖／聯合報系資料照片
雞排妹。圖／翻攝自臉書
雞排妹。圖／翻攝自臉書

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