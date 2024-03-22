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二次元兒少性剝削 改地方認定

聯合報／ 記者林琮恩賴昀岫／台北報導

二次元創作是否違反兒少性剝削條例，各國國情差異，可能影響管制的力道與態度。示意圖非新聞當事人，記者賴昀岫／攝影
二次元創作是否違反兒少性剝削條例，各國國情差異，可能影響管制的力道與態度。示意圖非新聞當事人，記者賴昀岫／攝影

iWIN網路內容防護機制日前依違反兒少性剝削條例，下架ＰＴＴ網友張貼的成人情色遊戲內容，引發網友不滿。衛福部保護司副司長郭彩榕表示，昨天舉行會議討論後，有別現行iWIN針對疑涉違反規定時，即通知平台業者限制瀏覽或移除，未來將先通知平台業者補正防護措施，再交由地方政府的審議小組認定。

據統計，去年八月至今年二月底，iWIN受理虛擬兒少圖畫檢舉案件共二四九八件，僅五件違反兒少性剝削條例、三一六件違反兒少權法，高達二一七七件未違反兒少性剝削條例或兒少權法、占比百分之八十七點一五。台北市動漫企劃人員職業工會理事長劉佳豪說，衛福部訂定相關規定，應秉持公開、透明，目前創作者與衛福部已不信任，希望文化部能夠共同參與，「讓創作回歸創作。」

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，規範虛擬產物、圖畫等二次元創作，因各國國情而不同，如日本相對寬鬆、歐美部分國家或地區則較嚴格管制。勵馨基金會執行長王玥好指出，避免兒少遭性剝削時，也須保障創作自由，但不能界限全無，中央應明確列舉「那些要罰、那些不罰」。

職業工會 衛福部

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