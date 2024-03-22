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冤案如噩夢 王瑞豐妻：始終信他

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

男子王瑞豐（中）廿七年前被控騎車搶劫，遭軍事法院判刑五年，全案經憲法法庭判決開啟再審大門，高雄高分院昨判王男無罪。圖左為王妻。記者張議晨／攝影
男子王瑞豐（中）廿七年前被控騎車搶劫，遭軍事法院判刑五年，全案經憲法法庭判決開啟再審大門，高雄高分院昨判王男無罪。圖左為王妻。記者張議晨／攝影
王瑞豐被控涉案時僅廿二歲，如今已與當時女友組成家庭，兩人孩子上高中，為爭取清白，夫妻奔波數年，王妻形容判決就像「噩夢」，糾纏兩人廿多年。回顧這幾年煎熬，王妻露出笑容說，「他很幸運遇到我，我始終相信他無罪」，盼生活就此回歸平靜。

王瑞豐被軍事法院判刑後，在台南軍監服刑，當時前立委邱顯智是監獄官，聽到王的陳述後直覺是冤案，後來王假釋，邱也退伍，兩人自「出獄」起，便展開平反長路。

王瑞豐回憶，原期望軍事法院可還原真相，但軍法審判結果令人失望，在沒有證據情況下，仍判他有罪，還好有妻子每周書信往來，願意相信他清白，讓他撐過軍監的日子。

王瑞豐也曾想放棄，服刑二年多假釋回歸社會後，是否要投入大量金錢在訴訟上，讓他陷入長考，但邱顯智認為一個人不能蒙冤，讓他有勇氣繼續走下去。

聽到無罪判決後，王妻回顧廿多年來的心酸，仍對當時有罪判決存有不滿，她形容「就像醒不來的噩夢，糾纏廿多年」，當時兩人還沒結婚，生活卻被冤獄弄得一塌糊塗，丈夫在監獄擔心家人反對兩人在一起，還好家人開明，一路相信丈夫清白。

王妻說，這件事他們已經放下，希望此案給那些還在等候的冤獄被害人鼓勵，不要放棄，總有一天正義會來。

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