林智堅執政時 竹市衛局官員涉貪與廠商被押

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長因涉嫌收受廠商1百萬賄款及協助廠商藏匿告發罰單，藉此讓廠商省去700多萬元罰鍰遭收押，消息傳回市府大家竟「不意外」。記者／黃羿馨攝影

新竹市長高虹安官司不斷，未料衛生局也爆出前市長林智堅執政時期涉貪案，食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌收受張姓廠商百萬賄款，協助廠商藏匿告發罰單，讓廠商省去700多萬元罰鍰。檢方會同廉政署前天搜索辦公室，鄭、張2人因涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，法院裁定收押禁見。

法官認為，本案為最輕本刑5年以上重罪，有事實及相當理由足認被告有逃亡及與共犯串證之虞，應予羈押並禁止接見、通信。

新竹地檢署指出，檢方前天會同廉政署兵分16路搜索，並傳喚、通知涉案人、證人共21人到案；據了解，目前擔任衛生局技正的鄭女，在林智堅市府時期曾任食藥科長3年多，涉收受張姓廠商100多萬賄賂，並協助廠商藏匿告發罰單，涉嫌圖利讓廠商省去700多萬罰鍰。

同僚私下指出，鄭女2021年1月6日從科長調任為衛生局心理健康及毒品防制科技正，公務處理漫不經心，且疑有財務問題，常向同事借錢不還或拖欠很久。

張姓廠商承認犯行，但鄭女全程否認收賄，因兩人涉嫌重大，鄭女更涉犯貪汙治罪條例「違背職務收賄罪」，檢方昨凌晨聲押2人，法院裁定均收押禁見。

竹市衛生局指出，公務員懲戒法規定，鄭姓技正經法院裁定羈押禁見後即停職；鄭女並非主管職，不影響衛生局業務推動。