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旺中直指NCC相關訴訟連16敗 NCC喊冤：是14勝、僅2敗

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

有關旺中媒體報導中天新聞台對NCC（國家通訊傳播委員會）相關訴訟已16勝，NCC今天發出澄清聲明指出，NCC對中天新聞台26件裁處中，已有14件NCC勝訴確定及處分確定，2件NCC敗訴，另有10件仍在訴訟當中；該媒體集團不斷以「尚未確定之判決」、「重複計算相同案件不同審級結果」誤導社會大眾，NCC特此澄清。

NCC表示，對電視頻道的監理，NCC依法審視新聞台是否落實新聞專業規範，透過嚴謹合法程序作成各項行政處分。

針對NCC敗訴2案，是因為NCC與法院法律見解不同，日前已提起再審，惟其中鳳凰雲案近日遭法院駁回，該會尊重但表達遺憾。

NCC重申，雖然該媒體集團一再重複計算「相同案件，不同審級」的法院判決勝敗，企圖營造勝多敗少情形，仍無法掩蓋NCC對中天的許多處分，業經法院判決合理無誤。

NCC強調，電視新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收自由及社會公共利益，NCC依法監理媒體，踐行嚴謹的行政程序後決議作成處分，嚴守客觀、中立及專業立場，業者不服裁處案件本可提起行政救濟，相關結果仍應待終局判決始可確定。

至於法院對獨立機關認事用法裁決，NCC表達尊重，但仍期待法院亦能尊重獨立機關的判斷餘地。

國家通訊傳播委員會（NCC）與旺中有多個案件持續訴訟中。圖/本報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）與旺中有多個案件持續訴訟中。圖/本報系資料照片

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