聽新聞
test
0:00 / 0:00
旺中直指NCC相關訴訟連16敗 NCC喊冤：是14勝、僅2敗
有關旺中媒體報導中天新聞台對NCC（國家通訊傳播委員會）相關訴訟已16勝，NCC今天發出澄清聲明指出，NCC對中天新聞台26件裁處中，已有14件NCC勝訴確定及處分確定，2件NCC敗訴，另有10件仍在訴訟當中；該媒體集團不斷以「尚未確定之判決」、「重複計算相同案件不同審級結果」誤導社會大眾，NCC特此澄清。
NCC表示，對電視頻道的監理，NCC依法審視新聞台是否落實新聞專業規範，透過嚴謹合法程序作成各項行政處分。
針對NCC敗訴2案，是因為NCC與法院法律見解不同，日前已提起再審，惟其中鳳凰雲案近日遭法院駁回，該會尊重但表達遺憾。
NCC重申，雖然該媒體集團一再重複計算「相同案件，不同審級」的法院判決勝敗，企圖營造勝多敗少情形，仍無法掩蓋NCC對中天的許多處分，業經法院判決合理無誤。
NCC強調，電視新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收自由及社會公共利益，NCC依法監理媒體，踐行嚴謹的行政程序後決議作成處分，嚴守客觀、中立及專業立場，業者不服裁處案件本可提起行政救濟，相關結果仍應待終局判決始可確定。
至於法院對獨立機關認事用法裁決，NCC表達尊重，但仍期待法院亦能尊重獨立機關的判斷餘地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言