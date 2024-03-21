陳重文涉貪200萬交保 北院下午再開羈押庭
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新開羈押庭。陳重光開庭前十多分鐘戴著棒球帽及口罩抵達地院出庭，手提著一紙袋，隨院警步入法庭。
此案係台北地檢署與廉政署獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算，過程中砍到4.6億。台智光李姓負責人李慶煌向陳重文求助，疑似交付將近千萬元。陳重文多次透過公開與書面質詢方式，施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。
台北地檢署懷疑陳重文涉嫌收受賄賂，發動搜索，並約談陳重文、李男等9名被告、5名證人。經複訊後，認為陳重文涉犯貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、違反公司法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。但台北地方法院認為，陳重文坦承違反公司法資本不實罪犯行，但說法與證人供述、卷內事證尚有出入，有勾串證人之虞，但無羈押必要，裁定陳重文200萬元交保。
檢察官不服北院裁定，認為陳重文有羈押必要，依法提起抗告。高院裁定指出，檢察官抗告為有理由，原裁定應予撤銷，並發回原審台北地方法院更為適當裁定。
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