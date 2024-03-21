台東議員詐領4900元免入監但解職 黃碧妹：遺憾

親民黨籍台東縣議員黃碧妹，因涉詐領議會出席費4900元，法院一、二審都依貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪，判刑1年10月、緩刑2年，褫奪公權1年，黃不服上訴，最高法院駁回上訴定讞，黃緩刑不用入監，但因褫奪公權，將解除議員職務。記者尤聰光/翻攝 親民黨籍台東縣議員黃碧妹，因涉詐領議會出席費4900元，法院一、二審都依貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪，判刑1年10月、緩刑2年，褫奪公權1年，黃不服上訴，最高法院駁回上訴定讞，黃緩刑不用入監，但因褫奪公權，將解除議員職務。黃碧妹表示，會用不同方式服務鄉親。

黃碧妹接受本報電訪時說，她還不知道這消息，律師也尚未告知，她聽到媒體曝露這判決結果她真的很訝異，也遺憾：雖然未來沒辦法任議員替鄉親發聲爭取資源，但她還是會以別的方式繼續為蘭嶼服務，她的熱忱永遠都在，也謝謝大家關心。

判決書指出，黃碧妹於第15屆議員任內，未出席參與議會2020年10月20日、21日兩天的第4次定期大會議程，卻於22日出席第3天議程時，在簽到欄位簽名表示有出席前兩天議程，致縣議會承辦人員陷於錯誤，支給2天出席費2000元、交通費2000元、膳食費900元，共詐領4900元。

檢方起訴黃，一審黃她坦承簽名過程有一些瑕疵，辨稱是無心簽到，並自認只構成刑法詐欺取財罪，不認貪汙罪。法院審結依公務員利用職務上機會詐領財物罪，將黃判處1年10月徒刑，緩刑2年，支付公庫15萬元，褫奪公權1年，4900元不法所得因已繳回議會，故不予宣告沒收。

黃不服上訴二審，花蓮高分院去年8月駁回上訴。黃自認為她僅是誤領，且只有4900元，認為懲罰過苛，量刑過度評價、輕重失衡，上訴三審。

最高法院評議後認為，一、二審已充分說明事實認定與量刑理由，詐領財物罪為7年以上有期徒刑，一、二審均已考量犯罪所得甚低而予減輕量刑並緩刑，並未違反比例原則，故駁回上訴，全案定讞。