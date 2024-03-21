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高本院首件國民法官上訴審案…卻未準時宣判 延遲1小時17分

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子錢韻丞被控因常被同住的52歲劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，被依殺人罪起訴，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴，維持國民法官見解。

本件是高院首件國民法官上訴審宣判，但審判長張惠立因開庭審理其他案件、延遲1小時17分鐘才宣判。

高院合議庭由審判長張惠立、陪席法官楊仲農、受命法官廖怡貞組成，一個上午排了7個庭期，第一件被告魏俊雄的槍砲案從早上9點30分開始，開到11點17分才結束。其後等待開庭的當事人、律師只能枯等，開庭時間無法精準評估、讓當事人與律師在庭外苦等，是司法一大民怨。

檢方起訴內容指出，錢韻丞（28歲）去年12月24日晚間因關燈問題與劉姓小舅發生爭吵，憤而回房拿出切肉刀。錢雙手戴上布手套，再將刀以黑色膠帶纏繞在手上，步出房門朝小舅砍、刺20刀致死。

桃院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」盼將錢判處無期徒刑。

本件為桃園地院第一件國民法官案，合議庭認為錢韻丞朝小舅致命部位刺砍20刀以上，刀刃彎曲、刀尖斷裂，手法凶殘，犯後雖請母親叫救護車而符合自首要件，但他沒嘗試施救，且是在外公和母親面前殺人，不依刑法第59條規定減刑。

合議庭審酌，本案犯罪主因是電燈未關，但錢早就不滿小舅長期對他言語暴力、肢體衝突，是因積怨釀成；考量他無前科、無穩定工作，生活多以自身為中心，審理最後一天才對到庭的表姊道歉，判他15年8月刑。

一審判決後，檢方和錢韻丞皆上訴。檢方認為錢不符合自首減刑要件，也針對量刑上訴；錢則表示他原本有工作，並非長期無業，且當時已請救護人員救援，他沒救護專業，不能說他不救人。

高院整理不爭執與爭執事項，其中爭執事項包括是否該依刑法第62條「自首」規定減刑？錢韻丞攻擊小舅前有無被甩棍攻擊？犯罪動機是否出於被要求出去找工作？在救護人員到場前是否未救護？

高院認為錢韻丞在殺人後，有請母親打119，他沒有刻意清理、善後跡象，警方也因此而發覺凶手，符合自首要件，一審依刑法自首條款減刑無不當。

但錢殺人時冷靜分析風險，刻意穿戴手套避免自己受傷，又以具有韌性的膠帶將刀具黏綁固定於右手，犯後鳩受調查時能詳盡說出始末，沒有「辨識能力降低」等精神問題，錢聲請精神鑑定並無必要，且無國民法官法第90條第1項但書所列例外得於第二審調查證據的情形，因此不予調查。

高院認為國民參與審判的目的，就是要納入國民多元豐富的生活經驗、價值觀點，反應國民正當法律感情，並提高判決正確性及司法公信力，對量刑部分除非一審有忽略極為重要的量刑事實、對重要事實評價有重大錯誤，或量刑違反比例原則、平等原則，否則原則上尊重國民法官的裁量。本件由國民法官與職業法官直接審理、觀察全貌，二審認為一審判決無違誤，駁回雙方上訴。

男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影
男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

國民法官 殺人 自首

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