Melody官司纏身！遭控借70萬美元買房沒還錢 前夫還提告離婚無效
藝人殷悅Melody（本名劉恭顯）被控為買美國加州的房子，委由當時的丈夫吳育奇向林姓友人借款70萬美元，林提民事訴訟請求返還消費借貸款，台北地方法院今開庭，Melody委任律師否認借貸，且吳當時稱是生意往來款項，給Melody作為家用。
林的委任律師主張，吳育奇當時向林表示，因為Melody欲買美國的房子，而委由吳向林借款，吳也一併提供Melody的帳戶，林分別於2022年5月27日、6月16日、6月17日分別從香港匯款2000美元、35萬美元、34萬8000美元至Melody的美國帳戶。
法官問及買房價金和地點，林的律師指出，只知道似乎在加州，但買房價金與地點是Melody和吳育奇的私事，林不會過問，也與本案無關，並聲請傳喚吳育奇到庭作證。
Melody律師則否認雙方間有消費借貸款，認為對方提出匯款紀錄，不能證明已成立借貸關係，另Melody與吳育奇已經離婚，且吳有提告確認離婚無效之訴，吳作證的可信度不高，沒有傳喚必要。
Melody律師指出，Melody只知道林是吳育奇的生意夥伴，但是否見過林本人，仍需要和Melody確認，且Melody根本沒有授權吳育奇向林借款，且Melody聽吳育奇所述，只知此筆匯款是生意往來款項。
林的律師反駁，若是生意往來款項，匯款目的怎會記載為「家用」，應該記載為「商用」，且吳育奇是上班族，何來與林有生意上往來的匯款，並要求Melody確認收到此筆款項後，是否有買美國房產。
Melody律師表示，匯款目的是吳育奇請林記載的，Melody無法控制匯款目的如何寫，且是吳育奇告知Melody此筆款項是林生意往來的款項，透過Melody帳戶收受，給Melody做為家用，而雙方當時婚姻關係存在。法官諭知4月22日上午9時30分再開庭，並傳喚吳育奇到庭作證。
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