桃園男騙BLACKPINK粉絲有票 詐2000元下場曝光！

韓女團BLACKPINK。圖／摘自IG 只要是當紅歌手或團體在台開演唱會，門票幾乎秒殺，桃園蘆竹20歲簡姓男子看準粉絲求票心切，去年2月間在臉書架設BLACKPINK世界巡迴演唱會資訊，謊稱自己有台灣高雄場的票，詐取台中陳姓女粉絲2000元，桃園地檢署偵結，將簡男依詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴。

根據司法院裁判書系統資料，簡姓男子自前年11月起，就分別在「BLACKPINK2022世界巡迴演唱會3/18臺灣高雄場worldtour資訊交流／票卷周邊買賣」及「演唱會讓票·換票·求票演唱會門票入場券」等社團，貼文散布販售「BLACKPINK」演唱會門票訊息，當時另詐取苗栗白姓女子2000元爽花，上月底才遭桃園地院依詐欺取財罪、詐欺得利罪，分別判處罰金8000元及40000萬。

起訴指出，簡男明知自己並無南韓偶像女團BLACKPINK2022世界巡迴演唱會台灣高雄場的門票可售，先向不知情姊姊借用銀行帳戶提款卡，前年間於臉書社群架設「BLACKPINK2022世界巡迴演唱會3/18臺灣高雄場」公開社團，佯稱販售演唱會門票。

台中陳姓女粉絲去年2月2日晚間滑手機找票時，發現簡男的訊息，當下以臉書內建的發送訊息功能，與簡男聯繫後，依照他的指示，於同月14日下午2點將購票2000元現金匯入簡姊的帳戶，簡男當晚8點便將這2000元領出花光，由於陳女匯款後未收到門票起疑，向台中市警局一分局提告。