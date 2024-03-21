快訊

綠主委大戰／520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

國3南向田寮段7車追撞 貨車潰縮成鐵球！2人受困救出

想減重卻沒空運動？曾胖到90公斤的醫師推薦無痛入門1運動 熱量消耗勝健走

桃園男騙BLACKPINK粉絲有票 詐2000元下場曝光！

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

韓女團BLACKPINK。圖／摘自IG
韓女團BLACKPINK。圖／摘自IG
只要是當紅歌手或團體在台開演唱會，門票幾乎秒殺，桃園蘆竹20歲簡姓男子看準粉絲求票心切，去年2月間在臉書架設BLACKPINK世界巡迴演唱會資訊，謊稱自己有台灣高雄場的票，詐取台中陳姓女粉絲2000元，桃園地檢署偵結，將簡男依詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴。

根據司法院裁判書系統資料，簡姓男子自前年11月起，就分別在「BLACKPINK2022世界巡迴演唱會3/18臺灣高雄場worldtour資訊交流／票卷周邊買賣」及「演唱會讓票·換票·求票演唱會門票入場券」等社團，貼文散布販售「BLACKPINK」演唱會門票訊息，當時另詐取苗栗白姓女子2000元爽花，上月底才遭桃園地院依詐欺取財罪、詐欺得利罪，分別判處罰金8000元及40000萬。

起訴指出，簡男明知自己並無南韓偶像女團BLACKPINK2022世界巡迴演唱會台灣高雄場的門票可售，先向不知情姊姊借用銀行帳戶提款卡，前年間於臉書社群架設「BLACKPINK2022世界巡迴演唱會3/18臺灣高雄場」公開社團，佯稱販售演唱會門票。

台中陳姓女粉絲去年2月2日晚間滑手機找票時，發現簡男的訊息，當下以臉書內建的發送訊息功能，與簡男聯繫後，依照他的指示，於同月14日下午2點將購票2000元現金匯入簡姊的帳戶，簡男當晚8點便將這2000元領出花光，由於陳女匯款後未收到門票起疑，向台中市警局一分局提告。

檢警調查時，簡男坦承不諱，檢察官依刑法339條之4第1項第3款的以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢防制法14條第1項洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院從重以刑度1年以上7年以下的網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪論處。

桃園簡姓男子在臉書謊稱有「BLACKPINK世界巡迴演唱會［3/18臺灣高雄場］」門票欲出售，詐取台中陳姓女子2000元爽花，桃園地檢署偵結，將他依詐欺取財罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園簡姓男子在臉書謊稱有「BLACKPINK世界巡迴演唱會［3/18臺灣高雄場］」門票欲出售，詐取台中陳姓女子2000元爽花，桃園地檢署偵結，將他依詐欺取財罪起訴。記者陳恩惠／攝影

BLACKPINK 演唱會 詐欺

延伸閱讀

花蓮市代會主席涉虛擬貨幣洗錢 檢方諭令百萬元交保

鄭文燦視察 桃園「4橫4縱」路網完工期程曝光

桃園八德大安公墓連兩周交管 替代道路一次看

桃園16歲少年雙載對撞女騎士 3人噴飛在地…無照慘了

相關新聞

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告捍衛名譽但輸了

立法委員徐巧芯擔任台北市議員期間，在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被農業部提回復名譽訴訟，要...

刀都彎了！遭檢舉縱容家犬四處亂便 男持番刀砍鄰居

家住桃園龍潭區劉姓男子，因家裡豢養的犬隻隨意排便又不清理，遭鄰居向桃園市環保單位檢舉，2022年9岳14日當午2名稽查員...

桃園男騙BLACKPINK粉絲有票 詐2000元下場曝光！

只要是當紅歌手或團體在台開演唱會，門票幾乎秒殺，桃園蘆竹20歲簡姓男子看準粉絲求票心切，去年2月間在臉書架設BLACKP...

越南女看護傳「我走了」丟重殘婦在家 家屬告遺棄敗訴

越南籍阮姓女子在前年間申請入台，在台中擔任雙腳不良於行、領有重度身心障礙手冊的柯姓婦人的看護，未料阮女因不適應工作，才到...

里長帶團赴陸旅遊涉反滲透法 1名里長不起訴

檢警調查出，本次總統大選前，台北市有數十名里長疑接受優惠價格赴陸旅遊，涉犯反滲透法等罪。台北地檢署今偵結一案，去年台北市...

他不爽小舅子關閉家中總電源…怒拿武士刀刺入肺葉致死 判關15年定讞

陳姓男子前年不滿林姓小舅子關閉電源總開關，2人發生口角、肢體衝突，陳拿武士刀刺進林的背部，林口中吐血、傷及肺葉，最終不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。