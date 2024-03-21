里長帶團赴陸旅遊涉反滲透法 1名里長不起訴

檢警調查出，本次總統大選前，台北市有數十名里長疑接受優惠價格赴陸旅遊，涉犯反滲透法等罪。台北地檢署今偵結一案，去年台北市信義區四維里長劉耀平帶領兩團赴陸旅遊，因查無陸方有介入的相關事證，團員自理旅費，全案處分不起訴。

檢警調獲報，劉耀平自2015年至今擔任台北市信義區四維里長，去年11、12月間受中國大陸國辦官員邀請，招攬共71名里民赴哈爾濱及上海旅遊，每人收取團費2萬3500元、3萬1000元不等金額。去年劉遭檢調約談說明。

劉耀平堅詞否認有上開犯行，並辯稱，他雖然認識大陸地區黃浦區台辦陳姓主任，但是黃浦區與台北市信義區為姐妹區，哈爾濱行程因選擇較便宜的旅宿，旅費才壓低。

劉耀平也向檢方表示，上海團的山東行程原本是受台辦主任邀約，但他後來看到大陸招待旅遊遭檢調調查的新聞後，決定自行安排旅宿，未參與受邀行程，團員自付團費，行程中完全沒有大陸官員陪同或接待，也沒有簽署中方提供的文件或競選活動。

當中有10名團員以證人身分接受調查，均證稱參加的是普通旅行團，團費自理，未曾接受資助、補助、招待或退費，旅遊過程中也沒見到任何官員、組織及選舉宣傳活動。

檢方調查，因未發現劉與團員的外匯交易資料有異常金流，並有旅客艙單、機票訂購紀錄及銀行帳戶交易資訊等資料，認定兩岸民間交流仍屬常態，大陸為民眾旅遊的主要目的地之一，尚不能因劉耀平認識台辦官員，就推論本案旅行團涉有不法。