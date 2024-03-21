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家鄉菜聚賭慰人心 新北警破職業賭場逮12人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

利姓男子利用外籍移工、新住民思鄉之愁，準備家鄉菜攬客經營天九牌賭場，日前警方獲報派員前往新北市樹林區賭場外監控蒐證。這個月16日警見時機成熟前往查緝，當場逮捕利男及賭客共12人，連同賭資、賭具一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，利姓男子（37歲）原是越南籍華僑，來台多年後依規定申領中華民國身分證。不料，利男就利用越南新住民、外籍移工思鄉之愁，以來賭可吃越南家鄉菜攬客，在新北市樹林區保安街一段一處民宅5樓頂租處，經營天九牌職業賭場，為躲避警方查緝，利男還在1樓大門外裝設監視器監控過濾來客。

日前樹林警方獲報派員前往監控蒐證，果見該處出入皆為外籍人士人聲鼎沸。這個月16日下午3時許，警方見時機成熟派員前往查緝，當場查獲負責人利男及賭客共12人聚賭，查扣賭資6300元、抽頭金2700元、監視器、賭具及帳冊2本，一併帶回查辦，警詢後利男依賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁罰。

樹林警分局林國民表示，分局持續落實執行「清源3.0」深入社區，透過友善通報網即時掌握治安狀況；職業賭場易成為不法分子經營、依附、圍事的行業處所，民眾沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，警方將持續掃蕩轄內職業賭場，共同打造樹林安居樂業好生活。

樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
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樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警方這個月16日查獲一起民宅天九牌賭場，逮捕負責人、賭客共12人送辦。記者曾伯愷／翻攝

監控 賭場

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