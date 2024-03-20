刀都彎了！遭檢舉縱容家犬四處亂便 男持番刀砍鄰居

家住桃園龍潭區劉姓男子，因家裡豢養的犬隻隨意排便又不清理，遭鄰居向桃園市環保單位檢舉，2022年9岳14日當午2名稽查員到場，勸導無效後開立罰單，劉男不爽，稽查員前腳剛走，他隨即拿著番刀出門追砍舉報的岳男，連刀刃都砍彎了，所幸未釀命案，遭檢方依殺人未遂罪起訴；桃園地院合議庭今午開庭審理，劉仍然只承認傷害，否認有殺害之意，檢辯交互詰問、提示證據後，審判長諭知4月19日上午宣判。

公訴檢察官今傳喚案發當日到場稽查的桃市環境局熊姓稽查員，以及以證人身分出庭證述的被害岳姓男子，由於岳男表示對被告劉男相當害怕，表示同處法庭無法正常陳述，因此岳男做證前，審判長先令劉男暫時離庭在外等候，同時閉門審理，岳男則由通譯引領從通道進入法庭內。

熊某證稱，當天接獲陳情通報當午1點45分立刻到場，還未到地點就遇劉家飼養的4、5隻狗，狗吠聲吸引劉男察看，也因為行進間可見狗大便，曾向劉勸導，家犬應繫繩不能四處亂跑，排泄物也該清理云云，但劉男說「不能因為有狗大便就說是我養的狗」，當下事證尚未明僅開單告發，詎料，他們才剛欲離開，就驚見劉手持番刀一路胡亂追砍，岳姓檢舉人跌坐路旁2車之間，滿頭都是血，他們不敢下車阻止，但以按喇叭警告，還用行車紀錄器錄影存證並報警，在警方趕到前，忽見劉丟下凶刀不見蹤影，才上前與警方一同察看岳男傷勢。

被害岳男則證稱，案發前雙方並無嫌隙，只因他提醒劉男要清狗大便，為此劉曾吵過，但他不想吵就檢舉；劉遭警告時似乎與環保稽查員起口角，沒想到劉竟持刀追砍他，不僅對他胡亂揮砍，刀子還砍傷自己，造成劉頭部鮮血直流，當時他曾出言阻止「不要再砍了，你死我也死」，他認為劉當下亂砍，所幸他只是命大沒被擊中要害，以此不能斷定對方就無殺意，同時認為他根本是為稽查員挨刀。

在岳男作證後離去、劉男進入法庭前，審判長詢問辯護人與告訴代理人，雙方是否有和解的可能，岳男律師表示想以100萬元、2年內清償來和解，且以劉迄今仍否認犯行，請求從重量刑；劉的律師則說協商破局，希望庭上考量劉無前科，砍傷岳男的犯行應是普通傷害罪，盼能從輕量刑或緩刑。