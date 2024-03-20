北市議員陳重文涉貪200萬交保改羈押？ 明天下午開庭決定

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，檢廉搜索約談聲押陳，但陳獲裁定200萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院撤銷發回，台北地院訂明天下午2時30分再開羈押庭審理。

高院認為，陳重文涉犯圖利罪是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，陳有串證、滅證之虞，且本案案情龐雜，有待檢察官釐清。

檢廉調查，2023年間台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，李慶煌透過陳重文關說，希望利用質詢拉高預算。

調查指出，2023年12月至2024年1月間，李慶煌多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款，陳重文在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。