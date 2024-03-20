交保後勾串證人！陳重文涉貪200萬元交保 高院今撤銷發回更裁

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，且帳戶內多出2400萬元不明資金，被搜索約談，檢方依貪汙違背職務收賄罪聲請羈押禁見，台北地方法院裁定200萬元交保；檢方提抗告，台灣高等法院今撤銷裁定，發回台北地院更裁。

高院認為，依陳重文先後供述內容、證人證述及卷內客觀事證，陳重文涉犯貪汙治罪條例圖利、財產來源不明及公司法資本不實等罪嫌重大，其中圖利罪是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實足以認定陳重文有串證、滅證之虞，且本案案情龐雜，有待檢察官查明釐清。

高院指出，陳重文又具有民意代表身分，對於相關涉案人員及證人具有一定程度影響力，交保後確有勾串證人的舉動，台北地院裁准200萬元交保，卻未具體說明保證金如何足以替代羈押，也未說明如何考量陳重文權益保障及公共利益維護間的平衡，裁定均有違誤，認為檢察官抗告為有理由，撤銷原裁定發回更裁。

檢廉調查，2023年間台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」相關預算，原預算金為5.5億元，之後發現原簽約比公告一般費率的價格貴9000萬元，主動調整減至4.6億元送審；李慶煌透過陳豐源找上陳重文關說，希望利用質詢拉高預算。

調查指出，2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，期間疑給付數百萬元賄款給陳重文，陳重文果然在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

調查指出，台智網負責3M寬頻光纖傳輸系統，監視器工程則發包給立錡雲端科技公司，而陳重文又有投資立錡雲端科技，與負責人康立錡交好，檢方認定其中有利益輸送，涉及圖利等罪。