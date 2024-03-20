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男闖台南豪宅洗劫 女直播主遭毆捆綁拒和解…閨密下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

許姓男子去年6月間侵入台南中西區18樓豪宅內，持尖刀及BB槍控制吳姓女直播主及鍾姓閨密，揚言對其幼女不利，再以束帶捆綁，洗劫屋內手表及名牌包等財物約400萬元，警方查出鍾女搞的鬼，一審許及鍾女各判7年6月、7年10月，不服上訴，吳女身心受創拒絕和解，二審駁回上訴。

檢警調查，許姓男子因前向鍾姓女子借款20萬元及另積欠他人債務，需錢孔急，去年6月間與鍾女利用吳姓閨密女兒保母請假，委託她幫忙照顧女兒的機會，事先拍攝吳女位在台南中西區18樓豪宅格局照片傳送給許，並將盜拷其住處磁扣交給他。

同年月16日下午1時56分許，許自吳女住所大樓停車場出入口進入，並以磁扣乘坐電梯至18樓逃生樓梯間等候。待鍾女佯裝訂購外送出門取餐，打開大門後，許即身著頭套、鴨舌帽及袖套，並攜帶BB槍及尖刀各1支侵入吳女住處。

許假意將鍾女推倒在地，再以徒手毆打吳女後壓制在地，持BB槍及尖刀指向吳女，脅迫她配合，否則將對其2個月大幼女不利，再以自備束帶捆綁吳女雙手，致她頭部、臉部等多處擦挫傷併瘀腫，背部及四肢多處挫傷。

許進而將吳女帶至住處樓中樓上層，拿取名牌包15個（價值約200萬元)、名表5只(價值約200萬元)、賓士車鑰匙1個等放入大提袋內，以及現金1萬多元。許得手後，再將兩女手腳以束帶捆綁後，循原路下樓離去。

直至吳女掙脫束帶後，以電話通知管理室並報警，保全人員追逐許，許將大提袋丟棄在巷弄內，由保全取回大提袋。員警據報後到場處理，循線查獲。

一審認許犯攜帶凶器侵入住宅強盜罪處7年6月，鍾女犯攜帶凶器侵入住宅強盜罪處7年10月，兩人不服上訴。

許表示，因遭倒債，經濟困難，一時迷失犯下強盜罪，造成吳女及女兒身心靈受創，深感懊悔，自知責無旁貸，應受懲罰。他真誠認錯，從頭到尾坦承犯行，希望能與吳女調解，如不能調解或調解不成，仍願賠償吳女以求原諒。

鍾女說，她並非強盜犯行主使者。她也說，為保護吳女2個月大幼女，避免受到驚嚇，才連同小孩安撫器、奶嘴等物一併移到陽台，並非為奪取財物。她仍有與吳女進行和解的意願，並透過家人、律師與吳女持續溝通，當庭提出20萬元現金，唯吳女仍堅持不願和解。

面對2名被告請求和解，吳女具狀表示，身心受有巨大創傷，至今仍心有餘悸，無法克服恐懼參與法庭活動，再度面對被告2人，所以均未到庭陳述意見，僅委由代理人表示堅持不願和解。

台南高分院認原判決認事用法並無不合，量刑堪稱妥適，應予維持，駁回上訴。

一審認許男（中）及鍾女犯攜帶凶器侵入住宅強盜罪各判7年6月、7年10月，不服上訴，吳女直播主身心受創，委由代理人表示堅持不願和解，二審駁回許男及鍾女上訴。圖／本報資料照
一審認許男（中）及鍾女犯攜帶凶器侵入住宅強盜罪各判7年6月、7年10月，不服上訴，吳女直播主身心受創，委由代理人表示堅持不願和解，二審駁回許男及鍾女上訴。圖／本報資料照

台南 強盜

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