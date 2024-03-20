陸海空7軍士官盜賣軍品下場悽慘 多人認罪繳交不法所得求輕判

陸海空軍共6個後勤補給單位，2018年爆發盜賣軍用報廢品弊案，檢方依涉嫌貪汙起訴涉案7名軍士官及9名業者共16人。新北地方法院今開庭，其中包括官階最高、收賄金額最大的上尉黃巖昇、士官長湯寶仁及地磅業者周騏緯等多名被告，均認罪並主動願意繳回犯罪不法所得，以爭取法官輕判。

涉案的三軍單位，以陸軍第三地區支援指揮部為主，包括轄下龍潭甲型聯合保修廠、湖口甲型聯保廠，和陸軍飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護補給大隊。

由於涉案軍士官與業者勾結手法分為三大類，當中不同單位和不同業者交織後，共分為18個犯罪事實相當龐雜，法官今天也逐一確認涉案軍士官認罪意願，不少人當庭表示願當場繳交犯罪所得。

全案爆發後，不少涉案軍士官下場悽慘，僅極少數仍在役，大部分都已退役，有人經濟情況不穩不斷搬家，還有人連律師都請不起，由法院安排公設辯護人為其辯護。

檢方起訴指出，涉案軍士官與業者勾結手法分為三種，第一種是承辦軍品如電腦主機、印表機報廢的業務承辦人，趁業者進營區清運報廢品時，經承辦人同意，將尚未列帳的庫存品挾帶攜出變賣；第二種是承辦人把堪用的軍品列為報廢品，且未依規定將報廢品打洞作廢；第三種則是勾結地磅業者在電子磅秤上動手腳，使報廢品過磅時重量短少，業者再以假數據減少應付款項套利。

至於涉案軍士官每次可獲得15000至20萬元不等賄款，其中又以黃男姓上尉收賄45.4萬元為最高，另有涉案士官接受業者喝花酒招待，所有涉案被告犯罪所得總計約千萬元。

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