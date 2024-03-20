快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

台積電嘉義設廠用水掀爭議！水利署計畫由雲林支援 地方跳腳

獨／新壽增資資喬不攏 黃天牧氣到直接找吳家兩兄弟面談

彰化無牌律師高中畢業 調解賺125萬元被判刑5月

中央社／ 彰化20日電

彰化施姓男子僅高中畢業，沒有律師證書，卻替人辦理訴訟，洽談調解成立後收取新台幣125萬元酬金，法院依違反律師法將他判有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

根據台灣彰化地方檢察署聲請簡易判決處刑書，施姓男子於民國106年1月在護理之家向被害人表示，可代為處理其母親與建設公司工地主任等人的業務過失重傷害案件，包括和解、刑事訴訟等事宜，報酬為該案件強制險12.5%、調解金25%，雙方當天即簽訂委任合約書。

施姓男子委由他人代寫刑事代行告訴狀，再交給被害人，由被害人署名後向彰化地檢署提出告訴狀。之後在台灣彰化地方法院審理期間，施男與被害人簽訂民事委任狀，由他擔任調解代理人，107年7月代為洽談調解等訴訟行為，調解成立金額400萬元。

判決書指出，被害人稱拿到400萬元調解金及200萬元強制險，共600萬元理賠金額，分別給施男100萬元、25萬元共125萬元酬金。

法官審酌，施姓男子明知沒有律師證書，竟意圖營利而辦理訴訟事件，侵害律師執行業務範疇，且所獲利益達125萬元，又曾因詐欺案件被判刑，兼衡犯後坦承犯行，依律師法判刑5月，可易科罰金，並沒收犯罪所得125萬元。

示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

刑事訴訟 彰化 律師

延伸閱讀

白沙屯媽祖香燈腳擠爆彰化 進僑愛國小師生興奮躦轎腳

彰化密醫僅國中畢業 看牙35年牟利2100萬？二審推翻：要計入通膨

教育部推數位學習 竹市響應頒智慧校園證書給11校

白沙屯媽祖經大度橋進彰化 信徒「鑽轎腳」、縣長王惠美接駕

相關新聞

超商女店員有大陸口音 老兵氣炸狂譙「共諜、紅衛兵」挨告結果出爐

自稱是海龍蛙兵退伍的王姓男子到超商購物，請女店員幫忙微波食品，等了30分鐘都沒好，追問店員後聽到對方有大陸口音，王男卻脫...

彰化密醫僅國中畢業 看牙35年牟利2100萬？二審推翻：要計入通膨

彰化縣二林鎮梁姓牙醫在去年7月間遭警方搜索，梁無執照僅國中畢業，但在地方頗知名，已替病人執行安裝假牙等診療項目達35年，...

與妻爭吵引食客勸架 涼麵攤主嗆「別管閒事」持刀追逐

經營涼麵攤的謝姓男子與妻子吵架，不滿妻子請求食客黃姓男子幫忙報警，出言警告黃男「別多管閒事」並持菜刀靠近，黃男見狀逃往鄰...

彰化無牌律師高中畢業 調解賺125萬元被判刑5月

彰化施姓男子僅高中畢業，沒有律師證書，卻替人辦理訴訟，洽談調解成立後收取新台幣125萬元酬金，法院依違反律師法將他判有期...

苗栗造橋鄉民代表委堂叔賄選 二審逆轉判當選有效

苗栗縣造橋鄉鄉民代表陳有凌被控委其堂叔，交付5000元現金給徐姓選民，要求選民一家投票支持，陳的對手林鳳珠據此提出當選無...

影／淡水男否認酒駕拒測、不滿法院判敗訴 上網討拍反被洗臉

新北市王姓男子前年在淡水疑似酒駕被員警攔下，聲稱內急執意先回家上廁所，結果被視為拒測，事後不滿遭開罰18萬元、吊銷駕照3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。