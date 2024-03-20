影／淡水男否認酒駕拒測、不滿法院判敗訴 上網討拍反被洗臉

新北市王姓男子前年在淡水疑似酒駕被員警攔下，聲稱內急執意先回家上廁所，結果被視為拒測，事後不滿遭開罰18萬元、吊銷駕照3年，提起行政訴訟又敗訴，近日上網討拍，再度被網友洗臉：法院都已明確判決，何苦還來這裡接受公審？

37歲王男前年7月16日深夜11時許，在淡水區坪頂路738巷手持香菸面有醉容搖搖晃晃騎機車被攔下，員警以探知器測出酒精反應，並請他留在現場等候支援警力帶酒測器過來。

但他不耐久候，聲稱晚上6點喝酒應該已經退酒，內急要求先回家上廁所遭拒，仍不顧勸阻執意返家，員警跟到他家門口，等待約10分鐘不見人影，即大聲朝屋內宣讀拒絕酒測的法律效果。後來王男走回巷口，被員警告知已開立拒測罰單並將扣車，他憤而拿出手機錄影爭辯無效。

事後交通裁決所依酒駕拒測裁處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照3年、吊扣機車牌照2年，並應參加道路交通安全講習。王男不服，否認酒駕、無意拒測，向法院提出行政訴訟，並持就醫診斷控訴警察不讓他上廁所，害他肛門簍管蓄膿發炎。

士林地方法院去年3月13日判決王男敗訴，法官依據員警提供案件處理過程完整錄影內容等證據，認定警方處置合乎規定，且王男事隔2天才去診所，診斷書亦未記載肛門發炎原因，無從證明存有因果關係，不予採信。

事隔一年，王男仍不滿判決結果，近日將當時向員警爭辯的影片上傳到臉書社團靠北警察，自稱求助無門、希望網友可以協助還他清白。但多數網友認為法院已檢驗警方蒐證錄影，認定員警的作為合乎規定、且王男有消極拒檢的事實，甚至批評：法院都已經有了明確的判決結果還需要來這裡公審？有用嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康