溫泉里長被控印不實文宣稱對手變色龍、雙重黨籍 檢批雙標

台北市北投區溫泉里長許智全，被控2022年九合一選舉期間，印製競選對手徐金生的不實文宣稱「變色龍！」「為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」遭依選罷法起訴。士林地方法院開庭，檢方直指許的做法雙標，許稱他在兩黨的名冊都看到徐的名字，文宣上是評論，請求無罪判決。

檢察官今論告，徐男稱因政治環境要求下，當兵役男需加入國民黨，才會在2006年間加入國民黨，但沒有參加黨務活動也沒繳黨費，2023年3月31因國民黨清冊遭剔除。依兩黨黨章規定，都不允許雙重黨籍，徐男勢必遭兩黨不容，根據選舉公投資料庫，徐男、許男均以無黨籍、沒有黨推薦參選，許智全隱匿民進黨身分，報備獲黨同意，民進黨匯集黨務機器給予奧援，讓許可勝選，不也和真實狀況不符？許允許自己用無黨籍參選，卻不准徐男為之「這不是2套標準？」許主觀上明知徐男加入民進黨籍後，也會放棄國民黨籍，何來雙重黨籍之說，請法院依法判決。

許智全否認犯罪，請求無罪判決。他稱，選舉時全台北市里長都是報備徵招，以無黨籍參選，並非他一人為之。第一次出庭時就說過，2黨都是剛性政黨，不接受雙重黨籍。20幾年來，他走在溫泉里，大家都知道他是深綠，他也結國民黨的好友，當國民黨內部要投票時，朋友請託幫忙看名冊，因此發現徐男擁有國民黨籍，且傳喚2人作證。他也在民進黨名冊看到徐男名字，因此文宣上雙重黨籍內容無不實，而是評論，沒有散布不實謠言惡意。

許智全庭末稱，7旬徐男在2020年加入民進黨，加入前就該退出國民黨，卻直到2023年國民黨清冊時被踢出，徐男本身就有投機想法，國民黨、民進黨、無黨籍都想要，對比起來，他還比較吃虧。

審判長諭知，全案今年4月11日下午4時宣判。庭後，許男稱，檢察官認為「我可以他就可以」搞不清這邏輯，此案尚待法院判決還他清白。選舉過程難免會造成一些摩擦、不愉快，選舉結束了，應回歸平靜。

檢方起訴指出，許智全涉意圖使人不當選，散布不實文宣，及加重誹謗罪，2022年九合一選舉時，涉印製競選對手徐金生的不實內容傳單，傳單文字印有「誠信服務就是變！就是騙」「變色龍！」「先加入民進黨，再加入國民黨，為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」，用以醜化徐男，造成選民錯誤印象；許涉以新台幣1千元代價委託莊幫忙發送傳單，投遞至里民住戶信箱，使選民質疑徐的政治立場及誠信，足以損害名譽及選民投票正確性。