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被控過失致死求償 台南小貨車司機聲請車鑑逆轉判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南徐姓男子前年4月間駕駛小貨車，經西港區中山路段無號誌交岔路口右轉，與在後直行的王姓男子所騎乘機車碰撞，使王跌落路邊水溝後傷重不治，案經特別補償基金代位求償，徐聲請肇事責任鑑定，認為王右側超越未保持安全間隔距離為肇事原因，徐獲判無罪。

據道路交通安全規則第102條第1項第7款規定「轉彎車應讓直行車先行」。依此規定，已經亮起右轉方向燈打算右轉的徐，有禮讓直行的王機車先行通過的義務。所以，如果徐車若已經開始右轉的動作，並在右轉的過程發生擦撞，徐應負過失責任。

徐及律師主張，發生碰撞車禍時，徐的車頭還是朝向北方，所以車禍是發生在「開始右轉前」。

財團法人汽車交通事故特別補償基金於補償王家屬後，對徐提起代位求償的民事訴訟。徐為釐清雙方過失比例而聲請鑑定肇事責任比例，台南市車輛行車事故鑑定會及覆議委員會都認為徐並無肇事因素。

台南地院合議庭指出，本案判斷的重點是「兩車擦撞時，徐車是否已經開始右轉」。依現場照片顯示，徐停車後，右側前後輪都已超越車道的邊線，左側前後輪則都留在外側車道內，車頭朝向北北東方向。

但經驗上肇事車輛經常不會發生碰撞或擦撞後立即原地停車，常有因慣性以及反應時間，而向前滑行少許距離後停止。所以徐最後停車的位置及角度，未必是兩車發生擦撞時的位置及角度。

合議庭表示，距離車禍發生的路口約40公尺，設在某科技公司圍牆內的監視器鏡頭，因受阻於鏡頭角度、圍牆、牆邊植物，無法拍攝到兩車發生接觸的確切地點，也無法判斷兩車接觸時，徐車是否已經向右偏移。本案並沒有確切的證據證明，兩車擦撞時徐車已經開始右轉的動作

合議庭認為，依台南市車輛行車事故鑑定會及覆議委員會的鑑定及覆議意見，都認為王駕駛機車，右側超越未保持安全間隔距離為肇事原因，徐則無肇事因素。檢察官所提出的證據，不能確認徐駕駛行為存在過失，因而判無罪。

台南地院認為，依台南市車輛行車事故鑑定會及覆議委員會鑑定，徐男無肇事因素，且依檢察官所提出的證據，不能確認徐男駕駛行為存在過失，最後判他無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，依台南市車輛行車事故鑑定會及覆議委員會鑑定，徐男無肇事因素，且依檢察官所提出的證據，不能確認徐男駕駛行為存在過失，最後判他無罪。圖／本報資料照

台南 車禍

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