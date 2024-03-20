周刊爆議員陳重文涉貪案有公務員圍事 殯葬處回應了

國民黨議員陳重文捲北市警局監視器網路傳輸費涉貪案，「鏡週刊」今再爆有府公務員幫圍事近10年，並指同案獲150萬元交保的前市府殯葬處公務員、現任台智光顧問陳豐源，懷疑他長期利用之前曾任殯葬處府會聯絡員身分，穿梭北市議會送高檔禮品打通藍綠議員關係，若質詢台智光預算，辦公室就會接到陳豐源的電話。

對此，北市殯葬處表示，陳豐源長期任職於北市殯葬處駐警職務，並於去年7月從殯葬處退休，任職期間若有涉入違法案件，市府的立場一致而明確，一定配合檢調、毋枉毋縱、絕不護短、絕不姑息。

台北市議員陳重文被控替承標警用監視器業者護航，利用職權施壓追加預算，藉此向業者收賄；台北地檢署清查發現，陳重文帳戶3年內多出2400萬元不明資金， 日前搜索約談陳重文及廠商到案，檢方訊後認為陳重文有串滅證之虞，昨依貪汙罪向法院聲押禁見，法院裁定2萬元交保，北檢不服將提抗告。

同案約談台智網董事長李慶煌350萬元交保、陳重文妻子、台灣創新農業公司董事長白惠萍200萬元交保、曾於北市府殯葬處任職的台智網主管陳豐源150萬元交保、立錡雲端科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保。