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陳宗彥接受業者性招待 情節如陳凱凌翻版…檢方查辦力道卻差很大

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政院前發言人陳宗彥因多年前的性醜聞而請辭，雖躲過彈劾，但監察委員的調查報告中直指他接受性招待、為業者關說。（本報資料照片）
行政院前發言人陳宗彥因多年前的性醜聞而請辭，雖躲過彈劾，但監察委員的調查報告中直指他接受性招待、為業者關說。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥因多年前的性醜聞而請辭，雖躲過彈劾，但監察委員的調查報告中直指他接受性招待、為業者關說，案情直逼目前仍在押的台南市前經發局長陳凱凌，台南地檢署的檢察官當年對陳宗彥涉案的證據，為何未進一步追查、甚至移送行政懲處，兩者偵辦力道差很大，未來如何處理，將持續受到外界關注。

陳宗彥去年遭指控，12年前擔任台南市府官員期間，曾接受業者性招待喝花酒，立委並爆料陳宗彥通訊軟體對話紀錄截圖，以及南檢偵辦陳宗彥涉貪檢方內部簽呈，質疑南檢包庇吃案。

當年承辦檢察官指承辦妨害風化案件，因該案被告連恆、王孝瑋疑涉行賄時任台南市府民政局長的陳宗彥（前為新聞處長），因連恆等人所涉違反妨害風化罪嫌部分已另行提起公訴，是就此部分簽分他案續行偵辦。

據陳宗彥和王孝瑋的通訊軟體對話截圖，王孝瑋提「明天務必幫忙一下」等話，某次王孝瑋先提「XX視聽歌唱場所變更使用工程」，陳宗彥則回「小芸有空嗎？」。陳琬惠出示相關證據，質疑檢察官欲偵辦陳宗彥、王孝瑋涉嫌貪汙治罪條例的簽呈，指後來該簽呈未過，事後僅偵辦王孝瑋部分，引發軒然大波。

台南地檢署當下還原偵辦經過，指檢察官於2013年間偵辦王孝瑋涉嫌妨害風化案件，另發現業者涉嫌行賄案，於2014年4月14日簽分他字案件偵辦，經檢察官偵查後，認業者所涉貪汙案件，因查無具體不法事證而於2015年8月31日簽結，並非不了了之及任何包庇的情形。

檢方在立委爆料後，另分他案調查。事隔1年，檢方昨指出，本案尚未結案，仍在調查中。

台灣高檢署去年6月底公布行政調查結果，認定檢察官移交案件、另案偵查過程均無違失，結案過程也無包庇、放水。

台南 檢察官 陳宗彥

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