貪污罪將修法…退役少將貪加菜金特赦後 清潔隊貪破銅爛鐵也可望免刑

圖為法務部。記者王聖藜／攝影

退役少將韓豫平詐領漢光演習2880元加菜金，依貪汙罪判刑4年6月定讞，獲總統蔡英文特赦，韓罪、刑皆免；特赦案後，法務部啟動貪汙治罪條例修法作業，當貪汙金額不到5萬元時，法官可減輕甚至免除被告刑責。

實務上，有環保局清潔隊員將廢棄的破銅爛鐵拿去變賣他用，也發生過隊員將用不到的廚餘桶轉手贈人，過去貪汙罪法律適用，犯的都是侵占公有財物罪，原有法定刑要判10年以上有期徒刑，法界反應懲罰太苛。

法務部檢察司長郭永發說，貪汙罪修法是解決「情輕法重」所生疑慮，草案針對「不法所得」的加以審酌，無關行為人是觸犯何等罪名；修法草案本月11日上網預告，供各界提供建言，完成修正文字會再送行政院審查。

法務部說，近年來幾起公務員詐領小額財物案引發爭議，為讓法律適用更符合法治國的比例原則精神，修正小額貪汙案的量刑規定，另增訂行賄罪中法人的責任。

關於小額貪汙案如何量刑？草案規定凡犯罪情節輕微、且涉嫌貪汙金額在5萬元以下者，可減輕或免除其刑甚至可減輕其刑到三分之二。

此外，過去貪汙罪只處罰行賄人，並不處罰法人，修正草案規定，法人的代表人、代理人、受雇人或其他從業人員如因執行業務犯貪汙罪者，除行為人外，也可以對法人科以犯罪金額2到10倍罰金。

舉例說，犯違背職務行賄罪的行賄人，原可併科最高300萬元罰金，修法後可連帶處罰其隸屬的法人3000萬元罰金；犯不違背職務罪的行賄人本可處50萬元罰金，修法後法人得面對最高500萬元的罰金，皆由法官判決時宣告。