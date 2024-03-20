快訊

男大生發酒瘋！竟偷走學姊小黑貓帶回房虐殺

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

想銷毀SSD硬碟…「暴力鑽洞」1圖曝光網全笑翻：潑咖啡還比較有用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貪污罪將修法…退役少將貪加菜金特赦後 清潔隊貪破銅爛鐵也可望免刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

退役少將韓豫平詐領漢光演習2880元加菜金，依貪汙罪判刑4年6月定讞，獲總統蔡英文特赦，韓罪、刑皆免；特赦案後，法務部啟動貪汙治罪條例修法作業，當貪汙金額不到5萬元時，法官可減輕甚至免除被告刑責。

實務上，有環保局清潔隊員將廢棄的破銅爛鐵拿去變賣他用，也發生過隊員將用不到的廚餘桶轉手贈人，過去貪汙罪法律適用，犯的都是侵占公有財物罪，原有法定刑要判10年以上有期徒刑，法界反應懲罰太苛。

法務部檢察司長郭永發說，貪汙罪修法是解決「情輕法重」所生疑慮，草案針對「不法所得」的加以審酌，無關行為人是觸犯何等罪名；修法草案本月11日上網預告，供各界提供建言，完成修正文字會再送行政院審查。

法務部說，近年來幾起公務員詐領小額財物案引發爭議，為讓法律適用更符合法治國的比例原則精神，修正小額貪汙案的量刑規定，另增訂行賄罪中法人的責任。

關於小額貪汙案如何量刑？草案規定凡犯罪情節輕微、且涉嫌貪汙金額在5萬元以下者，可減輕或免除其刑甚至可減輕其刑到三分之二。

此外，過去貪汙罪只處罰行賄人，並不處罰法人，修正草案規定，法人的代表人、代理人、受雇人或其他從業人員如因執行業務犯貪汙罪者，除行為人外，也可以對法人科以犯罪金額2到10倍罰金。

舉例說，犯違背職務行賄罪的行賄人，原可併科最高300萬元罰金，修法後可連帶處罰其隸屬的法人3000萬元罰金；犯不違背職務罪的行賄人本可處50萬元罰金，修法後法人得面對最高500萬元的罰金，皆由法官判決時宣告。

獲總統蔡英文特赦的退役少將韓豫平。圖／聯合報系資料照片
獲總統蔡英文特赦的退役少將韓豫平。圖／聯合報系資料照片

修法 法務部 特赦 貪汙

延伸閱讀

新竹縣議員鄭昱芸詐領21萬助理費 判關3年8月定讞確定要入獄

汐止清潔隊2女隊員搭檔 開17噸轉運車收大型垃圾

陳水扁能否被特赦？ 王鴻薇曝有1個前提 批蔡政府先為賴清德「提前拆彈」

謝龍介爆料政務官入府談阿扁 蔡清祥：沒有討論特赦的事　

相關新聞

楊謹華砸錢買內湖豪宅 遭建商求償1577萬違約金...她反控「廣告不實」

藝人楊謹華10年前購買位於台北市內湖區、逾6000萬元的預售屋，但建商和地主指控她未配合繳款、銀行對保，提告請求給付15...

賣過期10年蛋黃粉大賺7000萬 華肝基因董座等5人被判刑

華肝基因公司涉嫌將過期近10年的蛋黃粉，販賣給下游廠商製作成「好欣泉」等28件錠膠狀或粉狀食品，再販售給消費者，獲利將近...

陳宗彥接受業者性招待 情節如陳凱凌翻版…檢方查辦力道卻差很大

行政院前發言人陳宗彥因多年前的性醜聞而請辭，雖躲過彈劾，但監察委員的調查報告中直指他接受性招待、為業者關說，案情直逼目前...

連一鮑魚前董座鍾文智曾逃亡柬埔寨 他「這原因」獲准改用電子手環監控

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），二審判17年6月徒刑，沒收4.4億元不...

王信福案 曾被寫成書 還被拍成電影

王信福案不只監委想平反，這起人權團體長期救援的案件，曾撰寫多起冤案、長期關心死刑犯的作家張娟芬也曾書寫流氓王信福一書，還...

不只陳宗彥 鄭文燦、羅致政影片疑雲 檢方查案都還沒給答案

行政院前發言人陳宗彥涉接受業者性招待、關說案，台南地檢署分案查一年沒進度遭質疑，綠營政治人物鄭文燦、羅致政大選前陸續爆出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。