基隆1家棋牌社涉賭博 警方持搜索票查緝、負責人喊冤
基隆市黃姓男子經營的棋牌社，涉嫌提供籌碼讓賭客對賭，並以收取清潔費名義抽頭。警方掌握事證後持搜索票查緝，逮捕黃男、盧姓女員工和30名賭客帶回警局偵詢後，今天依賭博罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。
黃男否認涉賭，指招募會員到棋牌社打麻將，切磋牌技。警方在店內找到的9萬元，是向客人收取的清潔費，不是抽頭金。
基隆市警察局督察科靖紀小組與第一分局接獲線報，指仁愛區成功一路上的一家棋牌社，以合法休閒空間掩護非法賭博行為，組成專案小組埋伏蒐證，掌握具體事證後，向基隆地方法院聲請搜索票獲准，18日前往棋牌社查緝。
據了解，這家棋牌社平日以撲克、麻將競技名義招募會員，再開放會員上門打麻將或切磋牌技。盧男涉嫌暗地裡提供籌碼，計算同桌打麻將會員對賭，並據以兌換現金，並向每位賭客收取1將100元清潔費，實為抽頭金。
靖紀小組昨天下午會同警一分局偵查隊、忠二路派出所員警共20多人，持搜索票前往棋牌社查緝，店內共有8桌賭客聚賭，查扣現金9萬元、麻將16副和面額10、50、100的籌碼1批，將黃男、盧女和30名賭客帶回偵辦。
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