賭客現金藏飯鍋仍難逃法眼！市區賭場死灰復燃 警再度破獲

桃園中壢警分局於日前在轄內2度破獲去年曾查獲過的百家樂大型賭場，現場帶回含賭場負責人張男、荷官及男、女賭客共68人，並扣得5億5千萬多的籌碼及約100萬的賭金，全案警詢後將張男等12人依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客56人依社會秩序維護法裁處。

中壢警方去年破獲藏身於中壢火車站附近，中美路上市區大樓內的百家樂職業賭場，警方去年陸續接獲通報該處有許多可疑人士出入，當時破獲工作人員34人及賭客11人，現場查扣現金301萬8678元，籌碼代幣1億5759萬7500元、電腦設備與監視系統等證物，桃園市長張善政還頒發破案獎金。

時隔1年後又發現種種疑似重新開張跡象，中壢警分局督察組、偵查隊與興國派出所即組成專案小組，同時發動警勤區與刑責區共同探訪，布建查察。經專案小組連月埋伏蒐證，掌握該處確有一再從事賭博行為後，即報請桃園地檢署指揮偵辦，並向桃園地院聲請核發搜索票獲准。

本月13日深夜見時機成熟，專案小組全員出動，持油壓破壞器破門攻堅，將此「死灰復燃」的百家樂職業賭場「再破獲」，員警破門時，其中賭場為了降低損失，竟把一疊20萬的千元鈔藏進飯鍋內，欲以白飯掩埋躲過警方查扣，但仍難逃警方法眼。

中壢警分局現場帶張姓回賭場負責人、荷官及工作人員共12人，男、女賭客56人，查扣賭資約100萬元、籌碼5億5000餘萬元，另查扣營業報表、電腦、監視器主機、高達43個的監視鏡頭、平板電腦、手機、發牌機6台等相關證物，全案警詢後將張男等12人依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客56人依社會秩序維護法裁處。