因郭台銘連署遭訴…他稱因綠營民代允諾債務免還 法官下月宣判

曾參選桃市議元的趙姓男子受綠營市議員參選人蕭立妍委託收購郭董連署書，桃園地方法院今天開庭進行準備程序，趙某坦承犯行，盼犯後態度良好能獲減刑或緩刑，法官諭知4月25日宣判。記者陳恩惠／攝影

曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，涉嫌以每份200元代價收購435份連署書遭訴，桃園地院今天開庭進行準備程序，趙坦承犯行，表示是受同屆代表民進黨參選市議員的蕭立妍委託「若連署500份，他積欠逾600萬元廣告費的欠款便可免還」，盼能獲得緩刑；在逐一核對證據清單及待證事實，檢辯雙方皆無異議，法官諭知將於4月25日上午進行宣判。

法官調查時，趙男清楚交代自己是受蕭女委託，由蕭女提供500份空白連署書及部分5萬元現金，請他協助幫忙收購郭董連署書，以致他觸犯總統副總統選舉罷免法案件，請法官能審酌他在調查局詢問及檢方偵查時，皆以清楚交代收購連署書的過程與細節，也有助於檢察官釐清案情，希望能如同受國民黨前中常委范成連委託收購連署書的前桃園縣觀音鄉長黃茂實等人一樣，考量他的犯後態度良好、坦承犯行，希望能獲減刑或緩刑。

根據起訴指出，為了幫郭董衝份數，曾代表民進黨參選桃園市議員蕭立妍的黃姓男友負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，蕭女去年10月初找上趙並提供500份空白連署書、交付現金5萬元，指示以發放每人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。同月13日雙方碰面，蕭收取138份連署書，又提供300份空白連署書，要他繼續徵求連署書，允諾收齊將依實際份數算錢。

趙找桃市環保局環境管理處任職的李姓清潔隊員友人，以1千元取得李家5份連署書，另交付4,400元由李取得22份連署書；趙也找張姓退休友人，以1千元取得張家5份連署書，另交付1,200元由張取得6份連署書。為取得更多連署書，趙去年10月間二度前往經營五金行的林姓友人處，交付2萬500元委託林幫他徵求連署書，林取得13份外，也委託同樣在市府環保局任職的劉姓清潔隊員友人幫忙，從劉處取得18份連署書。檢調去年10月27日至趙某桃園區住處搜索，扣得尚未繳交給蕭女的297份連署書。