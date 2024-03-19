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彰化芳苑鄉長、鄉代被控賄選 二審今判當選有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷被檢方指控涉嫌賄選，台中高分院今判二人當選有效確定。圖／本報資料照
彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷被檢方指控涉嫌賄選，台中高分院今判二人當選有效確定。圖／本報資料照

彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷被檢方指控，涉買票賄選，因而提出當選無效之訴，一審判林當選有效、洪當選無效，全案上訴台中高分院後，今天宣判，洪當選無效部分改判，認為無證據洪委親友買票，改判當選有效，另林部分維持一審判決，判當選有效，全案確定。

林保玲是彰化縣芳苑鄉長、洪江懷是鄉民代表，彰化地檢署指控，二人為求順利當選，委由洪姓男子向選民買票，洪男是林保玲配偶的堂叔，也是洪江懷的堂弟，洪男涉以每票1000元的代價，各交付5000元給曹姓選民，4000元給陳姓選民、2000元給周吳姓選民等3人，要求三人及其家人投票支持，檢方據此提出當選無效之訴。

台中高分院審酌，依照曹姓證人等3人及洪男在刑事案件偵查中的供述，只能證明洪男有替洪江懷向選民買票，但不能認定洪有向曹姓選民等3人約定投票給林保玲，另外，根據通訊監聽的結果，只能認定洪男替洪江懷買票，無法證明林保玲知悉或授權洪男買票。

高分院指出，檢方雖主張洪男資力不豐，應是洪江懷提供賄選資金給洪男，而授意洪向曹姓選民等3人賄選，不過洪男與其子女從事蛋雞飼養事業，已有3至4年，且賄款金額僅1.1萬元，金額沒有超過洪每月可收取的金額，洪男自述是自資替洪江懷買票的供詞可信，因此廢棄一審判決，改判洪江懷當選有效。

另外林保玲在一審已經法院判決當選有效，該判決並無違誤，因此駁回檢方上訴，判當選有效，全案確定。

當選無效 賄選

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