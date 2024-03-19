曾被酒駕犯撞斷雙腿 不受教！高雄男自摔飄酒氣遭逮

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

家住高雄美濃57歲的洪有財，5年前才被酒駕累犯撞斷雙腿，自己也是酒駕累犯，去年12月10日，洪在牛肉麵店喝啤酒後騎車上路，因自摔肇事被警發現他渾身酒氣，經酒測驗出酒精濃度飆達每公升0.86毫克，創下10年三度酒駕紀錄；上周四，法院依公共危險罪判洪6月徒刑，併科罰金2萬元。

判決書中，早在洪41歲時，就因酒駕遭逮送辦，近10年洪三度觸犯公共危險罪，分別於2018年、2021年各因交通違規，遭警發現酒駕上路；此外，洪於2019年，自己也被酒駕累犯開車撞傷，當場雙腿骨折，多處擦挫傷，他因此住院治療。

不過，洪並未學到教訓，去年12月10日上午11時許，洪在高雄市美濃區某間牛肉麵店喝完啤酒後，明明多次酒駕挨罰還被撞，仍於當天下午4時許騎車上路，因不勝酒力洪自摔倒地，旗山分局員警據報查看，才發現他身上帶有酒味，經酒測後依現行犯逮捕。

橋院審酌，洪酒測值高達每公升0.86毫克狀態，肇事率恐達50倍的情況下，竟還執意騎車上路，果真自摔肇事，既不顧自身安危，更漠視往來用路人安全；兼衡洪坦承犯行的犯後態度，簡易庭法官判他6月徒刑，併科罰金2萬元，諭知徒刑可如易科罰金、罰金如易服勞役折算，以資懲儆。全案仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康