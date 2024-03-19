快訊

印度咖哩香料粉驗出治癌農藥 48公斤全數遭食藥署退運銷毀

海歸變海廢 為何跟北京擔憂「安全」有關係？

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南議員施余興望被控賄選 高分院認同是助選員車馬費判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，分別被依涉行賄及受賄罪起訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審，今遭駁回。圖／本報資料照
台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，分別被依涉行賄及受賄罪起訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審，今遭駁回。圖／本報資料照

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，依涉選罷法中行賄及受賄罪嫌起訴，去年一審獲判無罪，檢方不服上訴二審，施余興望等人表示這是車馬費及工作津貼，合議庭認檢方所舉證據無法證明其行賄或受賄罪嫌，今駁回檢方上訴。

檢方指出，施余興望前年底舉行第4屆台南市議員第13選舉區（山地原住民）選舉候選人，為求順利當選，同年9月7日下午4時許，在錢婦官田區住處，交付現金1萬元給錢婦，約定錢婦投票給他，錢婦也收受該款項。

施余興望又因接獲鍾男來電後，同年11月10日下午3、4時許，至鍾男新化區住處，交付競選文宣、口罩及1萬5000元紅包給鍾男，約定鍾男及親屬共同投票給他，鍾男也收受該款項。檢方認

施余興望涉犯選罷法中投票行賄罪；錢婦及鍾男涉犯刑投票受賄罪。

台南高分院合議庭指出，依公職人員選罷法賄選罪，須視行為人主觀上是否具有行賄犯意，而與有投票權人約定為投票權之一定行使；客觀上行為人所行求、期約或交付之財物，是否可以認為是約使投票權人為投票權一定行使之對價。如果交付者所交付的財物，目的並非約使有投票權人為投票權的一定行使，收受者也非基於投票權的一定行使而為收受，即分別無法構成交付賄賂罪、投票受賄罪。

合議庭表示，施余興望坦承交付金錢給錢姓婦人與鍾姓男子，但堅詞否認有何行賄犯意，並辯稱因為山地原住民的選民分散各地，該金錢是他請錢婦與鍾男前往拜訪選民，為他輔選所需支出的車馬費、工作津貼，不是行賄選民的賄款。

同時，錢婦坦承收受金錢，她辯稱，她覺得施余興望給的錢，是要補貼她幫忙輔選的車馬費。鍾男坦承收受金錢，他辯稱，他出獄回家後，看到施余興望前來拜票的宣傳卡片，他想要從施余興望身上拿到好處，才打電話請施余興望過來，希望施余興望補貼他機車加油，才能幫施余興望拉票。

合議庭認為，綜合卷內施余興望、錢婦與鍾男歷次供述，檢警監聽的通訊監察譯文內容，及施余興望所提出其與錢婦間在案發前的對話錄音資料，顯示施余興望辯稱，他是為了請錢婦、鍾男幫忙輔選及拜訪選民，所以分別交付錢婦、鍾男各1萬元、1萬5000元，作為幫忙助選車馬費補貼等，是有所根據。

投票

延伸閱讀

台南議員施余興望被控賄選無罪 檢方不服上訴遭駁回

臉書不實貼文控張斯綱撞人車肇逃 女違反選罷法起訴

好玄！游否希被控一番賞詐騙 店長公開監視器畫面喊冤「被設局」

撿地上的雨衣遮雨成竊盜犯？法官判無罪：髒雨衣價值低

相關新聞

台南議員施余興望被控賄選無罪 檢方不服上訴遭駁回

台南市山地原住民市議員施余興望等7人被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，依涉買票及散布...

拒絕米其林評鑑！日料名店「磯勢」提告禁止秘密客 二審官司又輸了

知名日本料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner...

單身漢想約女網友見面 還沒見到面先匯5萬6千元

洪姓男子透過網路交友軟體上認識女網友，雙方透過LINE相約見面，她要求需先匯款約會訂金2萬8千元，見面當天卻稱家人住院無...

基警查獲麻將賭場 刑事小隊長曾多次涉足改調制服警察

基隆市警方監控中正區一處麻將賭場期間，發現警二分局1名刑事小隊長也曾進入。員警完成蒐證後，6日取締賭場，逮捕賭場負責人依...

台南議員施余興望被控賄選 高分院認同是助選員車馬費判無罪

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，依涉選罷法中行賄及受賄罪嫌起訴，去年一...

餵到吐奶去睡午覺釀男嬰嗆死 保母不認罪仍判10月徒刑

台中陳姓保母受託照顧1名未足月大男嬰，明知他已連日吐奶，卻超過固定量多餵60毫升奶水，中途男嬰也曾再度吐奶，陳卻沒細心留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。