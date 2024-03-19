台南議員施余興望被控賄選 高分院認同是助選員車馬費判無罪

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，分別被依涉行賄及受賄罪起訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審，今遭駁回。圖／本報資料照

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，依涉選罷法中行賄及受賄罪嫌起訴，去年一審獲判無罪，檢方不服上訴二審，施余興望等人表示這是車馬費及工作津貼，合議庭認檢方所舉證據無法證明其行賄或受賄罪嫌，今駁回檢方上訴。

檢方指出，施余興望前年底舉行第4屆台南市議員第13選舉區（山地原住民）選舉候選人，為求順利當選，同年9月7日下午4時許，在錢婦官田區住處，交付現金1萬元給錢婦，約定錢婦投票給他，錢婦也收受該款項。

施余興望又因接獲鍾男來電後，同年11月10日下午3、4時許，至鍾男新化區住處，交付競選文宣、口罩及1萬5000元紅包給鍾男，約定鍾男及親屬共同投票給他，鍾男也收受該款項。檢方認

施余興望涉犯選罷法中投票行賄罪；錢婦及鍾男涉犯刑投票受賄罪。

台南高分院合議庭指出，依公職人員選罷法賄選罪，須視行為人主觀上是否具有行賄犯意，而與有投票權人約定為投票權之一定行使；客觀上行為人所行求、期約或交付之財物，是否可以認為是約使投票權人為投票權一定行使之對價。如果交付者所交付的財物，目的並非約使有投票權人為投票權的一定行使，收受者也非基於投票權的一定行使而為收受，即分別無法構成交付賄賂罪、投票受賄罪。

合議庭表示，施余興望坦承交付金錢給錢姓婦人與鍾姓男子，但堅詞否認有何行賄犯意，並辯稱因為山地原住民的選民分散各地，該金錢是他請錢婦與鍾男前往拜訪選民，為他輔選所需支出的車馬費、工作津貼，不是行賄選民的賄款。

同時，錢婦坦承收受金錢，她辯稱，她覺得施余興望給的錢，是要補貼她幫忙輔選的車馬費。鍾男坦承收受金錢，他辯稱，他出獄回家後，看到施余興望前來拜票的宣傳卡片，他想要從施余興望身上拿到好處，才打電話請施余興望過來，希望施余興望補貼他機車加油，才能幫施余興望拉票。

合議庭認為，綜合卷內施余興望、錢婦與鍾男歷次供述，檢警監聽的通訊監察譯文內容，及施余興望所提出其與錢婦間在案發前的對話錄音資料，顯示施余興望辯稱，他是為了請錢婦、鍾男幫忙輔選及拜訪選民，所以分別交付錢婦、鍾男各1萬元、1萬5000元，作為幫忙助選車馬費補貼等，是有所根據。