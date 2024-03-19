餵到吐奶去睡午覺釀男嬰嗆死 保母不認罪仍判10月徒刑

嬰兒示意圖與本案無關。示意圖／ingimage

台中陳姓保母受託照顧1名未足月大男嬰，明知他已連日吐奶，卻超過固定量多餵60毫升奶水，中途男嬰也曾再度吐奶，陳卻沒細心留意反而去睡午覺，醒來才見男嬰癱軟發紫，送醫仍因嗆奶死亡，陳犯後否認辯稱「我該做的都有做」；法院不採信，依過失致人於死罪判她10月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳女曾受托育人員及到府坐月子專業訓練領有合格證書，平時從事托嬰、月嫂工作，2022年5月7日起受託照顧1名未足月大男嬰，並為男嬰媽媽坐月子。

未料陳女同月24日下午2點半餵完嬰兒奶，認為男嬰有尋乳反應再餵30毫升，但對方喝完就嘔吐，陳3點再度認定嬰兒有尋乳反應，又餵了30毫升，已經超過平時喝的奶量且嘔吐，她卻未注意反而跟著嬰兒一起午睡。

結果男嬰睡到一半溢奶、嗆奶，直到5點陳女醒來要叫醒嬰兒要換尿布，才發現已經癱軟、皮膚發紫，緊急送醫搶救當天仍死亡。

台中地院審理時，陳女矢口否認犯行，辯稱下午3點補完30毫升奶水後，是抱著安撫他直到4點才睡著，她在寶寶喝完奶20、30分鐘會特別注意，時間過後就不用一直特別看著，認為自己已經盡力照顧小孩，並稱「我該做的都有做。」

法院查，依據法醫相驗結果，男嬰是溢奶嗆奶、呼吸窘迫致死，且男嬰母親曾質疑陳女餵食奶水過量、沒定時餵奶，陳女也清楚男嬰有嘔吐情形。

法院也認為，陳女受過專業訓練，應時刻緊盯男嬰因用和先前不同奶水後情況， 陳也清楚男嬰每天吐奶多達1、2次，餵奶後應更注意，卻疏於未注意，在男嬰已連日吐奶，當天餵奶後吐奶卻又再度餵奶，奶水量也超過通常飲用量，最後直接去睡覺才導致男嬰嗆奶死亡，其過失甚明。

法院審酌，陳女明知男嬰多次吐奶，仍在他固定飲奶量外，接連2次增加餵奶，期間男嬰在次吐奶後，仍將他放躺床上就去睡覺，也沒委託男嬰家長接手照顧，最終造成男嬰死亡，依過失致人於死罪判她10月。