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前理專吞客戶3.5億 判11年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台新銀行前理財專員周勵宏盜用六名ＶＩＰ客戶共三點五億元存款，彌補投資虧損外，還住豪宅、開名車、到酒店尋歡，最高法院依違反銀行法背信罪判處十一年六月徒刑，未扣案犯罪所得美金一七三萬元、台幣二點八億餘元發還被害人及沒收，全案定讞。

周勵宏二○○三年六月起任職台新銀行中和分行，先後擔任分行業務、理財專員、營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務，長期為客戶提供投資理財諮詢，受理客戶指示購買特定投資理財型商品或贖回。

周勵宏二○○八年至二○二○年藉推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。

銀行事後接獲客戶反映帳戶約一千萬元不翼而飛，調查發現周負責的客戶資金皆非本人所提領，發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢方調查有六名客戶受害，指周沒悔意，未設法賠償客戶和銀行損失，且積極脫產，請求法院處十年以上徒刑。一審依銀行法特殊背信、偽造文書罪判刑十年六月，犯罪所得發還被害人後沒收。二審改判十二年四月徒刑，判決被撤銷發回更審。

更一審時周改口承認「客觀事實」，但不認為適用銀行法特別背信罪，更一審審酌周身為銀行職員，為貪圖不法利益，未誠實履行職務，濫用客戶信賴誆騙款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，詐得台幣二億九五八二萬餘元及美金一七三萬元，其中返還被害人一五六二萬餘元。

更一審認為周終於坦承主要犯行，陸續向被害人支付利息、返還被害人部分款項，但未能賠償台新銀行損失，改判十一年六月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而定讞。

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