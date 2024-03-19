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假會計師詐騙吸金 再判賠8.6億

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

東大聯合會計師事務所負責人蔡國安，藉亞太聯合總商會台灣分會理事長等身分，對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、菲律賓前總統杜特蒂及台塑石化、中聯資源、國光生技、燁聯鋼鐵等名人或企業募資，自二○一五年起詐騙吸金卅六點四億餘元。其中五名投資人及一間公司提告求償，新北地方法院判決蔡男應賠償共八億六三七四萬餘元。可上訴。

刑事部分，新北地院日前依銀行法、詐欺取財等罪，判處蔡男十四年徒刑，蔡男與檢方均上訴二審中。民事部分，連同這次判賠八點六億餘元，已有十三位投資人與一家公司獲判賠十三點三億餘元，後續仍有其他投資人提告。

現年七十五歲的蔡國安無會計師執照，卻對外自稱會計師，並擔任東大聯合會計師事務所、東大企管及投資顧問公司、東大新媒體及境外公司Tontas Marketing Co.LTD負責人，以及亞太聯合總商會台灣分會理事長。

蔡男冒用上述名人及知名企業名義，偽造合約書、基金名冊或信用狀，向外界誆稱正經手朱俶賢主持的兩岸稀土進口投資案募資；旗下Tontas公司受台塑所託，負責清運六輕副產品石灰廢棄物至菲律賓。

此外，東大投顧正居中周旋或承攬菲國與中聯、燁聯間，有關爐渣清運及出口事宜，東大投顧另能認購高配息的中聯封閉型公司債基金；國光生技也委託東大會計事務所募資收購不良債權等，漫天吹噓招攬民眾投資。

行騙過程中，蔡男曾以雙卡手機創建LINE帳號「VC SURE蕭」，偽造與朱俶賢間對話，同時偽冒朱俶賢和燁聯蘇姓總經理印章、簽名，再透過與蕭萬長、菲律賓杜特蒂等合照取信民眾。受騙民眾中，以開設工程公司的徐姓家族受害最深，一家五口共被騙九億五千萬餘元。

投資人 會計師 菲律賓

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