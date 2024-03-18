5億高中生之母今出庭否認亂倫 「不知道公公怎驗的」

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，檢方在訊問賴母時，賴母否認兒子是與公公所生的亂倫子，但檢方提及此案有法院判決的DNA證據時，賴母僅回應「不知道他（公公）怎麼驗的」、「驗出來這樣就這樣吧」。

賴母今天出庭時，先被檢方詢問與賴生的關係，賴母強調賴生是她與賴家次子所生下，不過檢方詢問，賴生不是她與公公所生下的，還有相關法院判決的DNA證據可稽時，賴母回應「不知道他（公公）怎麼厭的」、「驗出來這樣就這樣吧」，未再繼續否認賴生阿公是賴生生父的狀況。

賴母提到，公公曾經告知兒子，「如果沒有阿公認養的話，你跟媽媽就要回去大陸了」，因此兒子跟公公的感情特別好，兒子從小就跟她與公公住在一起，因為她不識字，都是公公幫忙簽聯絡簿，課業的事情，也是公公負責，兒子比較少跟朋友、同學、親戚往來。

賴母說，不過兒子有跟公公說過，在學校有喜歡的女生，當時公公還要兒子拍相片看看，也曾經看過兒子手機裡有喜歡的女同學的相片，就是檢方在庭上提示的LINE截圖照片中的少女。

賴母說，因為公公過世後，兒子有向夏姓代書提到要拿回保管的戶口名簿時，才有見過夏男，不過當時夏姓代書介紹夏是其助理，但沒聽過兒子有說要處理遺產，或是喜歡男生，要尋求男性伴侶支持的說法，有看過夏男三次，但兒子跟夏沒有任何親密動作。

台中地院今天上午針對五億生案，賴姓死者與夏姓男子有無結婚真意，再行釐清，今天傳喚賴生母親、施姓高中導師、翁姓輔導老師、張姓戶政人員到庭作證，今天訊問後，檢方聲請傳喚與賴生要好的男同學出庭作證，庭期安排在4月22日。