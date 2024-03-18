影／五億生今開庭 律師有信心：賴生是異性戀無庸置疑

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，賴母今在律師許哲維陪同下出庭，許說，法院陸續傳喚證人後，賴生是異性戀一事，無庸置疑，夏男涉偽造文書一案，在經今天的審理後，「已有相當大進展」。

律師許哲維說，經過今天的審理後，法院已傳喚包括賴生母親、戶政所人員、結婚書約證人等多位證人，也勘驗咖啡店、超商、戶政所的監視器畫面，賴生與夏男是基於什麼樣的狀況，去做結婚登記，已有相當程度的釐清，而賴生是異性戀也是無庸置疑的，夏男在涉犯偽造文書一案，他認為已有相當大程度進展。

許哲維說，至於賴生迄今仍冰存一事，只能接受家屬的作法，可能賴母情緒上還無法接受，而有關夏男涉及殺人罪部分，台中高分檢已發回台中地檢署續查，後續檢察官針對殺人罪部分，也有數次的開庭，「相信檢察官能洗刷此起冤案」