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影／五億生今開庭 律師有信心：賴生是異性戀無庸置疑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，賴母今在律師許哲維陪同下出庭，許說，法院陸續傳喚證人後，賴生是異性戀一事，無庸置疑，夏男涉偽造文書一案，在經今天的審理後，「已有相當大進展」。

律師許哲維說，經過今天的審理後，法院已傳喚包括賴生母親、戶政所人員、結婚書約證人等多位證人，也勘驗咖啡店、超商、戶政所的監視器畫面，賴生與夏男是基於什麼樣的狀況，去做結婚登記，已有相當程度的釐清，而賴生是異性戀也是無庸置疑的，夏男在涉犯偽造文書一案，他認為已有相當大程度進展。

許哲維說，至於賴生迄今仍冰存一事，只能接受家屬的作法，可能賴母情緒上還無法接受，而有關夏男涉及殺人罪部分，台中高分檢已發回台中地檢署續查，後續檢察官針對殺人罪部分，也有數次的開庭，「相信檢察官能洗刷此起冤案」

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

台中市賴姓高中生墜樓案今天開庭，賴母今天在律師許哲維（左）陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案今天開庭，賴母今天在律師許哲維（左）陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案今天開庭，台中地院外有關心此案的網友持看板聲援。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案今天開庭，台中地院外有關心此案的網友持看板聲援。記者陳宏睿／攝影

偽造文書 殺人 結婚

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