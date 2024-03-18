代書子與5億高中生登記結婚...戶政員作證：他退市府新婚禮物
台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，其中張姓戶政人員證稱，對於當初二人辦理結婚登記的細節已忘記，但二人辦完程序後，她有贈送市府的新婚禮物，不過夏男以「不方便載運」退回，沒有收下。
台中地院今天上午針對五億生案，賴姓死者與夏姓男子有無結婚真意，再行釐清，今天傳喚賴生母親、施姓高中導師、翁姓輔導老師、張姓戶政人員到庭作證。
張姓戶政人員證稱，針對當天的情況，已經記不太清楚了，以案發後的警詢筆錄為準，忘記當天是賴生還是夏男說要辦結婚登記，還是兩人都有說，不過提供相關登記資料的是夏男，二人狀況跟一般洽公民眾沒有不同，但記得夏男有退回市府所提供的新婚禮品，約有一個手提袋大小，裡面裝的是糖果等物品，不過夏是以「不方便載運」為由退回，二人就離開戶政所。
張姓戶政人員還說，一般辦理結婚登記後，都會詢問新人是否要遷戶口，她詢問二人時，二人都說不用遷戶口，還是都在原本的戶籍內，與一般新人辦結婚後，都會登記戶籍在同戶有所不同。
賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
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