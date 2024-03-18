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電競教練和女友殉情卻獨活判關1年定讞 他聲請釋憲結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

電競教練杜弘宇和交往4個月的王姓女友尋短，但女友身亡他獨活，被依謀為同死幫助他人使之自殺罪判1年徒刑定讞，杜認為法律處罰「謀為同死」，讓人民無法行使「生命自決權」，聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

杜弘宇主張，更一審判決適用的刑法第275條第2項、第4項規定，處罰教唆、幫助他人自殺或謀為同死，使人民無法自由行使「生命自決權」，侵害人性尊嚴，逾越憲法生命權的防禦功能，目的不正當且手段不具必要性，也違反比例原則，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭認為，刑法相關規定是處罰教唆或幫助他人自殺或謀為同死的行為，不是處罰自殺的人，認為杜聲請釋憲難以認定已具體指明規定有何侵害人民自我生命自決權及人性尊嚴，而有侵害人民基本權之處，也未具體敘明確定終局判決如何牴觸憲法，認為聲請顯無理由，裁定不受理。

杜弘宇和20歲王姓女友2015年4月起交往，同住在租屋處，同年8月17日王女因感「生無可戀」，萌發輕生念頭，杜雖然不想死，仍願殉情；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜疑沒吃藥而獨活，深夜11點多打電話給媽媽，再撥打119報案。

更一審認為杜弘宇送醫時呈一氧化碳中毒且拒絕救治，又留有遺書，依謀為同死幫助他人使之自殺罪判1年徒刑，最高法院維持更一審見解，駁回上訴，全案確定。

電競教練杜弘宇因謀為同死幫助女友自殺，被判刑1年定讞，他聲請釋憲被裁定不受理。圖／聯合報系資料照片
電競教練杜弘宇因謀為同死幫助女友自殺，被判刑1年定讞，他聲請釋憲被裁定不受理。圖／聯合報系資料照片

女友 憲法法庭

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