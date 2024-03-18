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憲法法庭將辯論死刑存廢 37死囚再質疑「執行死刑」違憲結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲法法庭4月23日將開庭辯論死刑存廢，而37名死刑犯聲請追加一併審查「執行死刑」等相關規定，但大法官一致認為已逾越6個月聲請期限，裁定不受理。

王信福等37名死囚聲請指出，刑事訴訟法第388條、第389條、第460條至第465條第1項、監獄行刑法第145條至第147條、執行死刑規則全文、審核死刑案件執行實施要點、最高檢察署審核死刑案件核對表、法務部審核死刑案件核對表、刑法第19條、第63條及法院組織法第105條第1項規定，與憲法庭已受理並辯論的死刑案有重要關聯性，聲請追加為審查標的。

憲法法庭認為，依憲法訴訟法規定，人民確定終局裁判於2022年1月4日已送達者，應於憲訴法修正施行日起6個月內聲請法規範憲法審查，經調查37名死刑犯今年2月27日才提出書狀追加審查，已超過6個月時效而裁定不受理。

但憲法法庭補充死刑犯蕭新財等9人聲請刑事訴訟法第388條規定違憲部分、聲請人沈岐武等3人聲請刑法第19條規定違憲部分，已被公告受理，不屬於不受理裁定的效力範圍。

37名死囚主張刑法將死刑定為主刑之一，侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查，憲法法庭以年紀最大的王信福為主案，併36案審理，4月23日行言詞辯論，死刑存廢直球對決，將在三個月內判決。

1990年嘉義市「船長卡拉OK」2名下班警察被槍殺，被認定是主謀的王信福（72歲）逃亡大陸10多年，後來持假護照和台胞證返台被捕，判死刑定讞，廢死聯盟2021年成立「王信福救援大隊」，設法為王平冤。

王信福。圖／聯合報系資料照片
王信福。圖／聯合報系資料照片

人聲 憲法法庭 死刑

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