誣指桃園立委邱若華勾結黑道 網軍公司創137個抹黑帳號3人遭訴

桃園市第6選區立委候選人邱若華選舉期間遭網路攻擊，以製作惡意梗圖、散布謠言及恐嚇言論的方式，形塑邱若華與黑道掛勾等負面形象。桃園地檢署調查，發現為網軍公司創建137個人頭帳號惡意操作，今偵結依違反選罷法起訴歐姓公司負責人等3人。

檢方調查，暱稱「空軍總裁」的38歲歐姓男子為皇御公司負責人，從事網路行銷業務，經營模式包含為客戶製作廣告影片、創建臉書人頭帳號，登載人頭帳號的照片、學歷、現居地及假使用者資料等，假造該帳號為真人持有使用的假象，再將人頭帳戶資料儲存在公司雲端資料夾中，在臉書按讚、留言為客戶製造評論。

去年8月間，一名孫姓男子出名向歐姓負責人購買網路行銷系統，並加盟皇御公司，在新竹成立辦公室，聘僱20歲黃男等人擔任員工，歐姓負責人則允諾將在新竹辦公室成立初期協助公司營運、教導台北辦公室的行銷模式等，而其中一名暱稱「Simon」的37歲陳姓男子，為第11屆立委選舉桃園市第6選區立委候選人趙正宇的友人。

檢方指出，陳男在選舉前居間介紹不知情的趙正宇與歐姓負責人簽約，由皇御公司為趙正宇進行選舉網路行銷，陳男及歐姓負責人為了達成多數選民轉而支持趙正宇，與新竹辦公室員工黃男謀議，由陳男編纂有關邱若華輔選團隊負面文字，再由歐姓負責人協助、指示黃男製作網路攻擊梗圖，再利用公司創建的137個臉書人頭帳號，在邱若華輔選團隊，即桃園市議員段樹文及楊朝偉臉書下大量張貼記載過去黑道背景等負面新聞，形塑邱若華團隊與黑道掛勾，並散布暗指「如未支持予邱若華，段樹文將有開槍之舉」的恐嚇公眾言論。

對此桃檢指派檢察官黃于庭指揮桃園市調查處偵辦，經調取、分析網路資料，查明散布網路言論者團隊，立即向法院聲請搜索票，分別前往皇御公司位於台北及新竹的辦公室搜索，拘提歐姓、陳姓及黃姓被告等人到案，經檢察官訊問後，聲請羈押歐姓被告獲准，其餘人等諭知交保。